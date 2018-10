Almussafes convoca el IV concurs Almuchef

Print This Post

L’Ajuntament invita al col·lectiu de majors a mostrar la seua destresa davant dels foguers

El certamen gastronòmic és un dels ingredients de la setmana en honor als jubilats i pensionistes d’enguany

La quarta edició del certamen gastronòmic “Almuchef”, dirigit al col·lectiu de jubilats i pensionistes i emmarcat en l’agenda commemorativa del XL Homenatge als Majors, se celebrarà dimecres que ve 24, a partir de les 17 hores, en la Llar del Jubilat.

Fins a dilluns que ve 22 d’octubre es poden formalitzar les inscripcions per a concursar en “Almuchef” 2018, contactant amb la pròpia Oficina d’Atenció al Major d’Almussafes.

Després de les tres edicions completades, la iniciativa gastronòmica s’ha consagrat com a part integrant de l’agenda d’actes commemoratius de la setmana d’homenatge a les persones majors, al conjugar la passió per la cuina amb una vesprada de diversió que es fa extensiva a la resta del col·lectiu, ja que el públic assistent a l’activitat disfruta d’un berenar posterior en què poden assaborir la totalitat de les creacions culinàries presentades prèviament pels i les concursants.

L’edil delegada de la Tercera Edat, Paqui Oliver, invita a la ciutadania a sumar-se a este esdeveniment gastronòmic en què factors com l’originalitat, la presentació i el sabor dels plats, tant en la modalitat de dolç com en la de salat, són determinants per a aconseguir l’èxit en la decisió final del Jurat.

A més dels premis especials a les receptes dotades de major qualitat en ambdós apartats, des de la Regidoria de Majors s’entregarà un detall a totes les persones inscrites en la present convocatòria “de l’Almuchef”, com a mostra d’agraïment públic de la voluntat de participar.