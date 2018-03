Almussafes convoca un tercer curso para la obtención de la Tarjeta Profesional del Metal

Connect on Linked in

La formació, que s’impartirà els dies 7, 14 i 21 d’abril, està finançada íntegrament per l’Ajuntament de la localitat

Prop de 50 persones ja disposen d’aquest títol gràcies al consistori i s’adapten així a la nova normativa en matèria de prevenció de riscs

Almussafes, a 27 de març de 2018. Els dies 7, 14 i 21 d’abril, l’Ajuntament d’Almussafes brindarà una nova oportunitat perquè els almussafenys obtinguen la Targeta Professional del Metall, una certificació que en menys de tres anys serà obligatòria per als treballadors d’aquest sector industrial. Aquesta serà la tercera edició del curs, pel qual ja han passat prop de 50 persones. Els participants coneixen de prop durant les sessions els riscos i mesures preventives vinculades a les diferents tasques a les quals s’enfronten els treballadors de l’àmbit del metall.

“Era un dels compromisos que vam assumir amb la ciutadania i, especialment amb els aturats, a principis d’enguany i ja portem convocades tres edicions. Pensem que és important facilitar l’adaptació dels treballadors i de les empreses a la normativa per a seguir treballant en la reducció de l’atur i amb aquests cursos continuem en aqueixa direcció”, destaca l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació i Indústria, Toni González.

Amb aquestes paraules valora el primer edil del municipi la nova línia formativa empresa aquest 2018 per l’Agència de Desenvolupament Local de la població i que consisteix a proporcionar als almussafenys la formació mínima obligatòria que s’exigirà en un termini inferior a tres anys a tots els treballadors del sector del metall en matèria de prevenció de riscos laborals.

Fins ara, l’Ajuntament ja ha celebrat dues edicions, una del 26 de febrer a l’1 de març amb 25 alumnes, i una altra del 20 al 23 de març en la qual han participat altres 21 persones. En total, quasi cinquanta veïns i veïnes de la localitat han passat ja per aquests cursos que imparteix l’empresa DMD Solucions, empresa de serveis en consultoria i formació.

La pròxima convocatòria d’aquesta iniciativa es durà a terme els dissabtes 7, 14 i 21 d’abril i els interessats poden obtenir més informació sobre la mateixa en les dependències de l’ADL, que estan situades en la segona planta del Centre de Salut. El curs, que consta de 20 hores presencials, està finançat íntegrament pel propi Ajuntament, per al que s’han destinat 1.270 euros per edició.

La Targeta Professional del Metall

L’obtenció de la Targeta Professional del Metall és obligatòria per a tots els treballadors i, per tant, està subjecta a controls per part de la Inspecció de Treball. Des de l’1 d’octubre de 2017, l’empresari disposa d’un termini de tres anys per a proporcionar a cada treballador una formació teòrica i pràctica en matèria de prevenció.

Segons el període d’adaptació arreplegat en el II Conveni Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall, les companyies han de formar a una sisena part de la plantilla cada semestre per a aconseguir el 100% dels treballadors complits aquests tres anys.