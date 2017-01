Almussafes, destí d’un dels grans èxits de la comèdia europea actual, ‘El sopar dels idiotes’

L’obra, traduïda al valencià per Juli Disla, s’escenificarà al Centre Cultural de la localitat el dissabte 21 de gener a les 20 hores de la vesprada

Actors de primer nivell, com Ferran Gadea, Cristina García i Toni Misó, protagonitzen esta reconeguda producció, dirigida per Carles Sanjaime

El Centre Cultural d’Almussafes ja ha posat a la venda les entrades per a l’adaptació valenciana de l’obra teatral del francés Francis Veber, “El sopar dels idiotes”. Després de la parada nadalenca, la Casa de la Cultura reprén la seua agenda d’espectacles amb un clàssic reconegut a nivell europeu, que també va aconseguir un enorme èxit a la gran pantalla. Es tracta d’una intel·ligent comèdia d’embolics, equívocs i malentesos protagonitzada per un grup d’amics que es donen cita totes les setmanes per a sopar amb un requisit imprescindible: cada un d’ells ha de portar a un acompanyant el més idiota possible. La funció es representarà a la sala d’actes del Centre Cultural el dissabte 21 de gener a les 20 hores de la vesprada.

“El sopar dels idiotes”, de Francis Veber, s’ha convertit en un dels clàssics de l’humor més aclamats escenificat en una infinitat de teatres internacionals. En esta versió adaptada al context valencià i traduïda per Juli Disla, un grup d’amics molt peculiar arriba a Almussafes per a fer riure al públic gràcies a un elenc brillant, integrat pels reconeguts actors Ferran Gadea, Josep Manel Casany, Toni Misó, Cristina García, Alfred Picó i Rosana del Carpio. L’adaptació valenciana d’esta comèdia ha sigut produïda per Olympia Metropolitana i promet oferir als almussafenys una vetlada inoblidable.

“El Centre Cultural d’Almussafes es reafirma en la seua aposta per la cultura amb un programa teatral que reprenem amb molta il·lusió per a oferir als ciutadans les millors obres a un preu molt competitiu”, explica la regidora de Cultura, Teresa Iborra. “El repartiment d’actors aconseguix que l’èxit d’esta funció estiga garantit i siga un teatre atractiu, de qualitat i en la nostra llengua”, assegura.

La trama d’esta comèdia discorre a la ciutat de València, amb nombroses referències agudes i mordaces als seus carrers, els seus partits de futbol, els seus costums, la cultura local, la corrupció, la televisió autonòmica i la situació política actual. Ferran Gadea interpreta a Pinyol, un funcionari d’Hisenda que, de forma involuntària, es veurà implicat en nombrosos conflictes. Amb una escenografia fidel a l’original i una labor tècnica excel·lent, l’acció es desenvolupa amb altes dosis de rialles i diversió per a atrapar a tots els públics. A més, l’argument gira entorn de tots els variats personatges per igual, que representen a un estrany grup d’amics que competixen entre ells per a determinar quin dels seus convidats als periòdics sopars que organitzen és el candidat més idiota.

Fa dos anys, el teatre Olympia de València va ser l’escenari triat per a la representació teatral de la versió espanyola que de l’original de Veber va realitzar el còmic Josema Yuste, de la qual ha partit este treball sota la direcció de Carles Sanjaime. El director ha realitzat un esforç admirable en l’administració dels diversos ingredients que configuren esta obra magistral, durant la qual les rialles i la comicitat només es detenen per a convidar l’espectador a reflexionar i descobrir on es troba la vertadera estupidesa.

Les localitats per a assistir a la funció teatral poden adquirir-se directament a la taquilla del Centre Cultural o a través de la web www.reservaentradas.com.