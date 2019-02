Almussafes, eix dels escacs

Connect on Linked in

El Poliesportiu Municipal d’Almussafes ha acollit el Campionat Provincial per edats d’escacs. El torneig ha tingut una ampla participació amb xiquets i xiquetes des dels 6 anys fins als 18.

El Poliesportiu Municipal d’Almussafes ha acollit el Campionat Provincial d’Escacs per edats. Des de categoria sub8 fins a la categoria sub18, les xiquetes i xiquets assistents s’han enfrontat amb l’objectiu de sumar la puntuació més gran possible i fer seu un dels trofeus que estaven en joc.

En total, participants d’uns 40 clubs de la província de València s’han donat cita en el pavelló almussafenc.

El sistema de joc utilitzat per a aquesta competició ha estat el sistema suís, amb partides d’un màxim de quinze minuts per jugador.

El director esportiu de la Federació d’Escacs de la Comunitat Valenciana ha recalcat els beneficis que aporta la pràctica d’aquesta disciplina esportiva per a les persones. A més a més, es tracta d’un esport dels més inclusius que hi ha, ja que homes i dones juguen en una mateixa categoria, i no hi ha diferències per a persones amb diversitat funcional.

Fer amics ha estat la motivació més comuna entre les xiquetes i xiquets participants que han omplit el Poliesportiu d’Almussafes.

Des de les 11 hores, el Poliesportiu d’Almussafes estigué ple de participants acompanyats dels seus pares i mares, que tingueren presència fins quasi les 7 de la vesprada, entre peces blanques i negres i taulers.