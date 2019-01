Almussafes estrenarà aquest 2019 nou camp de futbol situat al costat del ja existent

Connect on Linked in

La intervenció, que costarà 697.319,33 euros i s’encetarà en febrer, inclou la substitució de la gespa artificial del terreny de joc ja disponible

El consistori compta amb una subvenció de 300.000 euros de la Diputació de València per al desenvolupament del projecte

En quinze dies, aproximadament, començaran les obres per a la construcció d’un nou terreny de joc en el Camp de Futbol Municipal d’Almussafes, intervenció que executarà l’empresa Mondo Ibérica, S. A. amb un pressupost total de 697.319,33 euros. Per a la posada en marxa d’aquest projecte, l’Ajuntament de la localitat compta amb una subvenció de la Diputació de València de 300.000 euros, per la qual cosa les despeses per a les arques públiques del consistori ascendiran a 397.319,33 euros. La intervenció inclou la repavimentació amb gespa artificial del camp de futbol existent. “Tal com estem fent amb altres disciplines esportives, la nostra intenció és millorar les instal·lacions i augmentar el confort de les persones usuàries i en aquest cas les característiques del recinte permetien continuar avançant en aquesta direcció”, ressalta el regidor d’Esports, Pau Bosch.

L’Ajuntament d’Almussafes acaba d’adjudicar les obres per a la construcció d’un nou camp de futbol en la població. El nou terreny de joc, que tindrà unes dimensions de 95×64 metres, se situarà al costat del ja existent i dins del mateix recinte del Camp de Futbol Municipal, que està situat en la zona nord del municipi i al costat de les infraestructures públiques del Cementeri i la Pista Polivalent.

“La quantitat d’almussafenys que practiquen aquest esport havia provocat una saturació que feia necessari ampliar l’espai disponible per a poder atendre tota la demanda existent. L’Almussafes Club de Futbol disposa d’al voltant de 300 jugadors i jugadores en més de 15 equips i ha arribat un punt en el qual es fa complicat quadrar horaris. Tal com estem fent amb altres disciplines esportives, la nostra intenció és millorar les instal·lacions i augmentar el confort de les persones usuàries i en aquest cas les característiques del recinte permetien continuar avançant en aquesta direcció”, ressalta el regidor d’Esports, Pau Bosch.

Les obres, que s’han adjudicat a l’empresa Mondo Ibérica, S.A. i començaran en febrer per a poder concloure-les en un termini aproximat de tres mesos, suposaran una inversió total de 697.319,33 euros, quantitat que aportaran el consistori municipal de fons propis i la Diputació de València, institució que ha concedit una subvenció de 300.000 euros del Pla SOM 18-19 per al desenvolupament d’aquesta intervenció, que inclourà tant la il·luminació, el reg i el drenatge com la repavimentació amb gespa artificial del camp de futbol ja existent. D’aquesta forma, el consistori municipal invertirà en el projecte 397.319,33 euros.

El nou camp de futbol se situarà a uns cinc metres del mur del cementeri i a sis de la fila d’arbres presents al sud de les edificacions del camp i amb la seua línia blanca en prolongació a la mateixa línia blanca del terreny de joc actual, situat al nord. A més, es preveu la disposició de les corresponents bandes i fons de seguretat, amb el que les seues dimensions totals seran 100×67 metres, atés que es comptarà amb una vorera de 2,5 metres d’ample, ampliada fins als 4 metres en el front oest amb l’objectiu de col·locar en ella els elements auxiliars i la reserva d’espai per als espectadors.

El paviment artificial comptarà amb una capa asfàltica, per la qual cosa serà necessari establir una nova estructura de drenatge. A més, es preveu la instal·lació d’un sistema de reg consistent en sis canons situats en les quatre cantonades i a la meitat dels dos laterals, sent necessària la col·locació d’una bomba per a poder donar la pressió necessària.

Finalment, la inversió inclou també l’adquisició de sis porteries homologades per la Real Federació Espanyola de Futbol, dos de futbol 11 i quatre de futbol 7, amb les seues corresponents xarxes parabalons, quatre banderoles de córner, una barana perimetral, dues banquetes, que es col·locaran al nivell de la superfície i estaran protegides de les inclemències meteorològiques, i la creació d’un nou accés des de les edificacions i espais pavimentats presents al nord.