Almussafes estrenarà el nou Parc de la Constitució amb l’arribada de la primavera

Connect on Linked in

Les obres de remodelació d’esta zona verda del municipi, la fase de licitació de les quals acaba de concloure, està previst que finalitzen al maig

La reforma unirà les dos parcel•les que ho conformen i solucionarà els problemes d’accessibilitat i deteriorament generalitzat de les instal•lacions

Almussafes, a 10 de gener de 2018. L’Ajuntament d’Almussafes ha adjudicat, hui dimecres 10 de gener, les obres per a la primera reforma integral a què se sotmetrà el Parc de la Constitució de la localitat, un espai públic inaugurat l’any 1982. Amb un pressupost total de 160.000 euros, esta zona verda modificarà significativament el seu aspecte actual, a l’unir les dos parcel•les que la conformen, una d’elles catalogada com dotacional en l’anterior planejament i convertida en zona verda en l’actual revisió, i convertir en espai per a vianants el carrer que les dividix. El projecte inclou també la renovació de la lluminària, el mobiliari urbà i el sistema de reg, elements considerablement deteriorats per l’ús.

La ciutadania almussafenya que residix en vivendes pròximes al Parc de la Constitució veurà satisfeta este 2018 una de les seues principals demandes. Tal com va anunciar l’Ajuntament de la localitat recentment, este jardí públic del municipi se sotmetrà, a partir del pròxim mes de febrer, a una reforma integral que el portarà a modificar completament la seua fisonomia amb l’objectiu d’adequar-se a les necessitats dels seus usuaris i donar solució als diversos problemes que ocasiona a causa del deteriorament patit amb el pas dels anys.

El consistori municipal invertirà un total de 160.000 euros de fons propis procedents del superàvit de l’any 2016 en esta intervenció urbanística que acaba de concloure la seua fase de licitació i que precisament hui dimecres s’ha adjudicat a una empresa constructora valenciana. Atés que el període d’execució material de les obres s’ha establit en 38 dies hàbils, l’executiu local confia en reinaugurar este emblemàtic espai del nucli urbà amb l’arribada de l’estació primaveral. “Esperem tindre els treballs conclosos per a les pròximes Pasqües”, afirma el regidor d’Urbanisme, Andrés López.

Des que es va inaugurar l’esmentat espai públic, l’any 1982, ha anat patint el lògic envelliment general de les instal•lacions. Tot açò ha portat a l’Ajuntament a iniciar el procediment per a renovar una de les zones verdes més concorregudes d’Almussafes. “Estem molt prop de materialitzar un dels nostres grans projectes per a esta legislatura. El veïnat venia reclamant des de fa molt de temps una renovació en profunditat d’este parc i des del consistori municipal hem apostat per una reforma que incidix en tres aspectes clau: l’accessibilitat, la comoditat i la innovació”, ressalta la regidora de Medi Ambient, Teresa Iborra.

Novetats

En l’actualitat, este espai patix una sèrie de deficiències, entre les que s’inclouen que és travessat per un carrer de servici d’entrada al parc amb accés rodat, en detriment del vianant. Amb la imminent reforma, les dos parcel•les s’uniran formant un conjunt homogeni que millorarà la seguretat dels usuaris, especialment dels més xicotets. Estèticament, estes dos àrees quedaran unides a través d’un recorregut de passeig amb forma geomètrica de huit, al voltant del qual se situaran els distints elements.

El carrer d’accés rodat serà dividit en dos trams, permetent unir espacialment els dos segments i evitant molèsties de pas de vehicles. A partir d’ara, este accés quedarà restringit únicament als veïns que disposen de gual en les seues vivendes, disminuint així la circulació rodada. Per la seua banda, el nou paviment en esta via serà de llambordes, permetent l’ús tant a turismes com a vianants, amb la qual cosa s’eliminaran les deficiències d’accessibilitat existents fins a la data. La resta de les barreres arquitectòniques, com són els nombrosos desnivells de rastells, escalons i tanques, també s’eliminaran amb la intervenció urbanística proyectada.

En el projecte s’inclouen, així mateix, xicotetes actuacions com a canvis de lluminàries, millora de la xarxa de reg i instal•lació de bancs i de nous jocs per al col•lectiu infantil. Amb tot, els dos segments del parc seran completament reconstruïts, mantenint únicament els arbres, a excepció d’alguns exemplars que serà necessari talar per motius de seguretat.