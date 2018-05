Almussafes exigeix al Govern Central la inversió per a l’Autoritat de Transport Metropolità de València

Connect on Linked in

La corporació va aprovar el passat 3 de maig una moció per a sol•licitar que els Pressupostos Generals incloguen els 38 milions d’euros per al seu desenvolupament

La iniciativa va ser presentada pels edils de PSPV-PSOE i Compromís i en la votació el regidor del PP es va abstindre

Almussafes, a 9 de maig de 2018. La corporació municipal d’Almussafes va aprovar el passat dijous 3 de maig en ple una moció per a exigir al Govern Central que incloga una dotació econòmica de 38 milions d’euros per a l’Autoritat de Transport Metropolità de València en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2018. L’esborrany presentat per l’executiu no arreplega aquesta quantitat, considerada necessària per la Generalitat Valenciana i els municipis per a poder començar a desenvolupar polítiques de mobilitat integrades.

El moviment polític i social impulsat a la Comunitat Valenciana per a exigir que el Govern d’Espanya incloga en els Pressupostos Generals de l’Estat de 2018 una partida per a finançar la posada en marxa dels plans elaborats per l’Autoritat de Transport Metropolità de València continua endavant.

El passat dijous 3 de maig, el ple de la corporació municipal d’Almussafes va aprovar una moció en aquest sentit, amb el que la població s’uneix a la llista de municipis valencians que s’estan mobilitzant per a impulsar modificacions en l’esborrany dels comptes presentats pel govern presidit per Mariano Rajoy per a enguany, que no arreplega cap inversió per a aquest tema.

En concret, el ple de l’Ajuntament d’Almussafes insta al Govern d’Espanya a incloure una dotació econòmica de 38 milions d’euros per a poder desenvolupar els plans de mobilitat que portaran a l’Àrea de Transport Metropolità de València a treballar de manera integrada. “Malgrat l’esforç realitzat per les diferents administracions per a unificar criteris, el govern denega aquesta inversió, quan destina 126 milions per a Madrid i 109 per a Barcelona”, lamenta Teresa Iborra, edil socialista que va presentar la moció.

Tal com va explicar en el seu moment l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), organisme creat amb l’objectiu de mantenir un sistema integrat de transport per a la ciutadania de l’Àrea de Transport Metropolità de València que acabe amb la fragmentació competencial existent en matèria de mobilitat, es necessita aquesta inversió per a començar a establir els mecanismes de coordinació que permeten la planificació i gestió del sistema de transport de viatgers.

“Aquesta qüestió és fonamental perquè la mobilitat en els municipis de l’àrea metropolitana de València siga eficaç