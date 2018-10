Print This Post

Almussafes ha gaudit del 9 d’octubre amb una fira plena d’activitats per a grans i menuts.

Diversió per als veïns d’Almussafes en el dia 9 d’octubre

Almussafes ha viscut la festivitat del 9 d’octubre gaudint de diferents activitats al Parc Central.

Esta Fira cada any acudix i participa més gent, cosa que ompli de satisfacció a l’Ajuntament i als organitzadors, Ampes Almassaf i Pontet, Comparsa Alí Ben Bufat, Dones Progressistes, Club Gastronòmic El Putxeret i Assiciació d’Arts i Oficis.

Com cada any s’han realitzat diferents activitats on han participat grans i menuts.

Molts veïns s’han acostat a gaudir d’esta fira.

En esta fira s’ha elaborat una rosca típica anomenada el bocata d’Almussafes

Amb sobrassada, formatge i ceba caramel·litzada que amb l’aigua de València entra d’allò més bé i dóna energia als assistents que han estat encantats en esta fira.

Rosca típica, aigua de València i moltes activitats per als seus veïns, sens dubte un dia especial per Almussafes.