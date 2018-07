Almussafes homenatja als seus millors esportistes en la XX Gala de l’Esport

Connect on Linked in

L’acte, que es va celebrar el passat divendres 29 de juny en el pati del CEIP Almassaf, va reunir a 460 representants d’entitats esportives

Puri García, Emilio Arbona i el Club Penya Ciclista Almussafes van rebre els guardons concedits pel Consell Municipal d’Esports

Almussafes, a 2 de juliol de 2018. El passat divendres 29 de juny, el pati del CEIP Almassaf d’Almussafes va reunir a 460 representants de clubs esportius en la celebració de la XX Gala de l’Esport, en la qual el Consell Municipal d’Esports va fer lliurament d’un total de tres reconeixements. Puri García va rebre el guardó a la Millor Esportista de l’Any, el Club Penya Ciclista d’Almussafes va arreplegar el premi a la Millor Entitat i Emilio Arbona va ser homenatjat per la seua extensa trajectòria en el món del billar. Per al regidor d’Esports, Pau Bosch, “ells són la mostra que els reptes poden superar-se si lluitem per ells”. La vetlada es va completar amb una actuació del grup de hip-hop i funky Sweet Evolution i dos exhibicions d’algunes de les components del Club Esportiu Gimnàstica d’Almussafes (CEGA).

L’esport almussafeny es va vestir de festa una vegada més el passat divendres 29 de juny, per a celebrar la XX Gala de l’Esport 2018, l’acte en el qual el Consell Municipal d’Esports (CMD) de la localitat lliura els seus reconeixements a les persones i entitats que més han destacat durant la temporada i amb el qual es tanca l’agenda del Mes de l’Esport. L’organisme, en el qual estan representades totes les associacions dedicades a l’esport, va organitzar al costat de l’Ajuntament d’Almussafes una vetlada en el pati del CEIP Almassaf en la qual es van donar cita 460 representants del món esportiu per a donar visibilitat a les diferents disciplines esportives i premiar l’esforç i la constància de les figures més destacades.

Els integrants del CMD van lliurar durant l’acte un total de tres reconeixements: Millor Esportista de l’Any, concedit a l’atleta Puri García Ginés, Millor Entitat, que ha recaigut en aquesta ocasió en el Club Penya Ciclista d’Almussafes, i Trajectòria Esportiva, concedit al jugador de billar Emilio Arbona. A més, els assistents van gaudir d’una actuació musical a càrrec del grup de ball de La Ribera Sweet Evolution i de dos exhibicions de gimnàstica rítmica protagonitzades per les esportistes del CEGA Clara Martínez, Yaiza González i Maria Di Girolamo.

“És importantíssim ressaltar els assoliments aconseguits pels nostres esportistes, en primer lloc, perquè cal reconèixer els seus èxits i el seu esforç en les seues respectives disciplines i en segon lloc perquè ells han de ser para tots un referent de constància i perseverança, no solament per a qüestions esportives sinó para tot allò que vulguem aconseguir. Ells són la mostra que els reptes poden superar-se si lluitem per ells”, assegura el regidor d’Esports, Pau Bosch. “Des d’ací felicite als homenatjats i els anime a seguir donant-nos tantes alegries com ens han donat fins ara. Espere que aquests reconeixements servisquen per a donar-los impuls a ells i a les seues respectives entitats”, explica l’edil.

Un repte amb recompensa

Puri García Ginés va acceptar el repte de participar en el mes d’abril d’enguany en el ‘Repte Solidari 2018’, amb el qual l’Associació Espanyola Contra el Càncer busca conscienciar sobre la importància de col·laborar en la lluita contra aquesta malaltia, i va aconseguir superar-lo amb èxit. Igual que els seus companys d’aventura, va recórrer 120 quilòmetres en al voltant de 24 hores, passant al llarg del trajecte per diverses localitats per a fer visible la labor d’aquesta organització benèfica. Aquesta gesta ha sigut la que ha portat al CMD d’Almussafes a concedir-li el premi a la Millor Esportista de l’any. No obstant açò, la seua labor esportiva també s’estén al Club Atletisme Almussafes, del que és fundadora i presidenta des de la seua creació, a la fi de 2014.

Més de 100 anys sobre la bicicleta

El guardó a la millor entitat, concedit al Club Penya Ciclista d’Almussafes, el recolliren el seu president, Juan Carlos Moya, el soci actiu més veterà, Salvador Alemany, el directiu més veterà, Ángel Clemente, i la portaveu del club, Merxe Montaner. Fundat en 1917 com a penya i federada a la Comunitat Valenciana des de 1958, es va convertir en club en 1983 i actualment compta amb 87 socis, dels quals estan federats 32. Al llarg de la seua trajectòria ha tingut l’oportunitat d’organitzar més de 60 competicions, inclòs el Campionat d’Espanya Cadets l’any 1982, i de col·laborar en esdeveniments tan destacats com la Volta a Espanya de 1983 o la Volta a Llevant de 1972. El seu palmarés inclou un Campionat Regional d’Espanya en ruta de carretera i un Campionat de la Comunitat Valenciana en Màster 60. Així mateix, un dels socis va ser corredor del Castella-la Manxa i del Kelme.

Passió pel billar

Apassionat del billar des dels 10 anys, quan acompanyava al seu pare al casino del Musical per a disputar les seues partides al costat dels seus amics, Emilio Arbona Calatayud, reconegut amb el guardó a la Trajectòria Esportiva, va començar a guanyar en aquesta disciplina esportiva l’any 1967, quan va aconseguir la victòria en el Campionat d’Almussafes-Benifaió. Després del tancament dels locals en els quals jugava, va haver de desplaçar-se a Benifaió o Sollana per a seguir gaudint de la seua passió. Fins que a principis dels anys 80 va decidir fundar el Club de Billar Almussafes juntament amb altres jugadors de la localitat i de Benifaió, del que va fou el seu primer president.

Durant aquests anys ha organitzat diversos campionats d’Espanya, autonòmics i provincials, fins i tot un d’Europa al Quadre 47/2. Entre els seus últims èxits com a jugador destaquen el bronze en el Campionat d’Espanya a la banda aconseguit al febrer d’aquest 2018, la plata en el Open Individual Autonòmic al Quadre 71/2 aconseguit just dues setmanes després, i el bronze conquistat al gener formant part del Club de Billar Almussafes en el campionat d’Espanya de Jocs de Sèrie per equips de club.