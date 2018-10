Almussafes impulsa la memòria democràtica amb diferents activitats culturals

Connect on Linked in

La segona setmana dedicada a aquesta qüestió inclou una exposició, un recital poètic, una obra de teatre, dues projeccions audiovisuals i una excursió

El consistori municipal inaugurarà la commemoració el pròxim dimarts 6 de novembre i desenvoluparà el programa organitzat fins al diumenge 11

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes celebrarà del 6 a l’11 de novembre la II Setmana de la Memòria Democràtica, una iniciativa amb la qual es pretén recordar el que va succeir a Espanya durant la II República, la Guerra Civil i la posterior dictadura franquista a través de nombroses activitats culturals dirigides a tota la ciutadania de la localitat. “No podem oblidar el nostre passat perquè és el que ens va a donar les claus per a no repetir-lo”, argumenta l’edil delegada especial del consistori municipal en defensa de la memòria democràtica, Teresa Iborra. L’agenda la integren una exposició, una obra de teatre, un recital de poesia, un documental, una pel·lícula i una visita a Ontinyent per a conèixer els refugis que es van construir en la ciutat per a protegir-se durant el conflicte bèl·lic i els edificis més destacats que es conserven d’aquella època.

La memòria històrica tornarà a tenir un espai destacat en la programació cultural de l’Ajuntament d’Almussafes. Del 6 a l’11 de novembre, la localitat celebrarà la II Setmana de la Memòria Democràtica, una commemoració oberta a tota la ciutadania i amb la qual la Regidoria de Cultura del municipi presenta un espai per a reflexionar sobre els valors intrínsecament lligats a les societats democràtiques i la seua vulneració al llarg del passat segle XX.

“No podem oblidar el nostre passat perquè és el que ens va a donar les claus per a no repetir-lo. Els nostres majors coneixen el que va succeir i la nostra missió és que les noves generacions siguen conscients d’aqueixa realitat perquè contribuïsquen a construir un futur millor en el qual els valors igualitaris i de progrés siguen els que marquen la senda de la societat”, assegura la regidora de Cultura i des de fa un any també delegada especial de l’Ajuntament d’Almussafes en defensa de la memòria democràtica.

D’aquesta forma, des de l’equip de govern local es proposen una sèrie d’iniciatives que començaran a desenvolupar-se el pròxim dimarts 6 de novembre a les 19.30 hores amb la presentació i posterior inauguració de l’exposició ’40 dones protagonistes de la València republicana’, que romandrà oberta en la sala d’exposicions del Centre Cultural fins al dimecres 14 de novembre.

Les dones, en primer plànol

En la mostra, organitzada per l’Associació Cultural Institut Obrer i comissariada per Cristina Escrivà Moscardó, es destaquen les figures d’algunes de les dones més rellevants a nivell internacional i el seu paper en la definició del present a través de 20 grans panells, 10 fotografies de València, un panell introductori i fins a 60 documents originals en vitrines.

L’endemà, el dimecres 7 a les 20 hores, es projectarà en la sala de conferències del Centre Cultural el documental ‘Els fills del silenci’, realitzat per l’Associació Stanbrook i produït per la Diputació de València. En la cinta s’arrepleguen testimonis de víctimes de la repressió franquista i entrevistes a professors universitaris en les quals s’expliquen les conseqüències d’aquest fenomen en les generacions posteriors i el succeir sociopolític d’Espanya, amb especial atenció als efectes en els pobles valencians.

Homenatge a Antonio Machado

Ja en el cap de setmana, la poesia, les arts escèniques i el cinema centraran l’atenció de l’agenda d’aquesta II Setmana de la Memòria Democràtica d’Almussafes. El divendres 9 està previst un recital poètic en la cafeteria del Centre Cultural en el qual es llegiran textos d’autors de referència com Antonio Machado i Federico García Lorca en els quals expressen els seus sentiments al voltant del que es va viure a Espanya entre 1931 i 1939. Posteriorment se celebrarà un sopar en el mateix recinte per al qual serà necessari inscriure’s prèviament i en el qual per 3 euros se servirà la beguda i les amanides.

El dissabte es representarà l’obra de teatre ‘Només és perd el que es guarda’, un homenatge a Antonio Machado que s’escenificarà en la sala d’actes del Centre Cultural a les 22.30 hores i en la qual els actors i actrius Maria Luisa Jesús Pérez, Jaume Francés, Lucía Poveda i Vicente Soriano es posaran en la pell de les persones que van viure els últims dies de la II República “amb l’objectiu d’implicar a l’espectador en una experiència que no solament és estètica sinó també ètica”, expliquen. Produïda per Erythrina Teatre, dirigida per Inma Garín i amb text de la mateixa dramaturga i Rosa San Martín, les entrades poden adquirir-se ja per 5 euros en la recepció del Centre Cultural i en www.reservaentradas.com.

Visita a Ontinyent

Per a concloure la programació dissenyada pel consistori municipal dins d’aquesta segona edició de la commemoració, l’Ajuntament d’Almussafes proposa a la ciutadania una visita a Ontinyent per a recórrer la ‘Ruta de la Memòria Democràtica’, en la qual les persones participants descobriran alguns dels refugis que es van construir en la capital de la comarca de la Vall d’Albaida amb motiu del conflicte bèl·lic. En aqueixa època, la ciutat va experimentar un augment destacat de la seua indústria a causa de la guerra.

Les inscripcions, que per 20 euros inclouen el transport, el dinar i la guia de les activitats, podran realitzar-se a partir del 2 de novembre en el Centre Cultural. L’eixida es realitzarà a les 9 hores i després de l’esmorzar, a les 10.30 hores, s’iniciarà l’itinerari al refugi Tortosa i Delgado i la ruta democràtica. També s’accedirà al refugi antiaeri d’Ontinyent amb simulacre de bombardeig inclòs. També es durà a terme un recorregut per alguns dels edificis emblemàtics durant la Guerra Civil amb parada en carrers i localitzacions amb connotació republicana.

A les 13 hores es projectarà el documental ‘Les mamàs belgues’, del realitzador Sven Tuytens, que descobreix als espectadors i espectadores la història d’un grup de vint-i-una infermeres que van exercir la seua professió de 1937 a 1939 en l’Hospital Militar d’Ontinyent atenent a soldats republicans. Després del dinar, programat per a les 14.30 hores, començarà el retorn fins a Almussafes, finalitzant així una excursió que per a Teresa Iborra “serà molt enriquidora per a totes les persones que decidisquen participar perquè conjumina cultura, història i oci i suposarà, per sobre de tot, una gran oportunitat per a conèixer de prop i a través d’un nou punt de vista, com van viure en la província de València una guerra que va tenir terribles conseqüències”.

Aqueixa mateixa jornada, a les 19.30 hores, es projectarà en el Centre Cultural d’Almussafes la pel·lícula ‘Gernika’, que narra el bombardeig en 1937 d’aquesta població basca per part de l’aviació nazi. Formen part del repartiment d’aquesta cinta, dirigida per Koldo Serra i estrenada en 2016, María Valverde, James D’Arcy, Jack Davenport, Íngrid García Jonsson, Álex García, Julián Villagrán, Irene Escolar i Bárbara Goenaga, entre uns altres.