Almussafes inaugura la seua XXXII Setmana del Llibre amb la presentació de “Marc Granell. Poesia completa”

Animacions lectores, compte contes i espectacles teatrals també formen part de l’oferta cultural en honor a les lletres

El programa d’activitats, organitzat des de la Biblioteca Pública, es clausurarà divendres que ve 27 d’abril

Almussafes, a 23 d’abril de 2018. Coincidint amb el Dia Internacional del Llibre, l’Ajuntament d’Almussafes ha obert la seua setmana gran en honor a les Lletres. L’animació lectora “La visita de Marieta” d’Edicions Bromera, el passe de la pel•lícula “Loving Vicent” i la presentació del llibre “Marc Granell. Poesia Completa (1976-2016)” són les tres apostes culturals que marquen l’inici del calendari d’activitats que s’anirà desplegant fins a divendres que ve 27 d’abril. Entre els principals actes programats en la XXXII commemoració d’este programa cultural d’impuls a la lectura destaquen les animacions lectores, l’aposta pel món de l’escena, les visites guiades a la biblioteca per part dels escolars i les sessions de compte contes. Com cada any, la clausura oficial estarà protagonitzada per l’acte d’entrega dels premis del vinté tercer certamen poètic Marc Granell que, en esta edició comptarà amb l’espectacle “Granell, de mà en mà”, que interprerarán Borja Penalba i Francesc Anyó.

A les 9.30 hores de hui dilluns, 23 d’abril, Dia Internacional del Llibre, la Biblioteca Pública d’Almussafes ha inaugurat la seua XXXII Setmana del Llibre amb les dos sessions del taller d’animació lectora “La visita de Marieta”, dirigides per Edicions Bromera i dirigides als alumnes de 5 anys d’educació infantil. Per la seua banda, els estudiants del tercer cicle d’educació primària han disfrutat, a partir de les 10 hores, del film “Loving Vicent” en la sala d’actes del Centre Cultural. Esta primera jornada en honor a les Lletres es completarà amb la presentació oficial del llibre que reunix el conjunt de l’obra poètica de Marc Granell de les últimes quatre dècades, editada dins de la col•lecció de poesia de la institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació. A les 19.30 hores i en la Biblioteca Pública, Mª Josep Escrivà presentarà el volum que porta per títol “Marc Granell. Poesia Completa (1976-2016)” i que comptarà amb la presència del propi autor.

“Esta celebració literària és una iniciativa plenament consagrada en el nostre calendari cultural, atés que les administracions públiques tenim no sols l’obligació, sinó també l’honor de treballar en la conscienciació de tota la societat, adults, jóvens i xiquets, del gran paper que juga la literatura en les nostres vides”, subratlla la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

Demà dimarts 24 d’abril, s’oferiran tres sessions de l’animació lectora “El nap gegant” de la mà del seu propi autor, Carles Cano, que tindran com a públic als estudiants de segon de primària. També durant la jornada, l’escenari del Centre Cultural acollirà tres passes de l’obra teatral “En els núvols” de la companyia La Negra, per als alumnes d’educació infantil dels dos centres públics Almassaf i Pontet, i es realitzarà una primera visita guiada a la Biblioteca Pública.

El dimecres, 25 d’abril, la companyia Andana Editorial oferirà tres sessions de l’animació lectora “On son els claus?”, dirigida per la propi autor de l’obra, Carles Cano. Així mateix, l’Horta Teatre escenificarà l’obra “Lil•liput”, a partir de les 10 hores i per als xiquets i xiquetes del primer cicle d’educació primària. Els alumnes del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes també participaran activament en la commemoració d’enguany, ja que a les 18 hores la conta contes, Tània Muñoz, els visitarà amb la sessió “Àlbum de família”, una mescla de contes tradicionals, històries de vida i creacions literàries.

L’agenda d’activitats literària continuarà durant les següents jornades, fins a l’acte públic de clausura, que tindrà lloc divendres que ve 27 d’abril. A partir de les 22.30 hores se celebrarà la gala d’entrega dels premis del XXIII certamen de poesia “Marc Granell”, a qui seguirà l’espectacle musical ”Granell, de mà en mà”, en què Borja Penalba i Francesc Anyó posen música als versos del poeta, una iniciativa que forma part de les activitats paral•leles amb motiu de la presentació del seu llibre. Entrada lliure per a disfrutar d’este emotiu concert.