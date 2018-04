Almussafes inicia els tràmits per a adherir-se a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere

Print This Post

La regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de la localitat va participar ahir a València en una jornada en la qual es va parlar d’aquesta qüestió

La Diputació provincial impulsa aquest projecte amb l’objectiu de “dotar d’instruments i eines per a fer front a aquest complex problema”

Almussafes, a 20 d’abril de 2018. L’Ajuntament d’Almussafes treballa per a poder sol•licitar la seua adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, una iniciativa impulsada per la Diputació de València amb la qual es pretén combatre aquesta xacra social de manera coordinada. La regidora de Polítiques d’Igualtat del consistori municipal, Davinia Calatayud, va participar ahir en una jornada de presentació de la xarxa, en la qual es van desenvolupar dues conferències relacionades amb els reptes de les poblacions en aquesta matèria. L’edil assegura que Almussafes ja compta amb els requisits mínims establits en el reglament per a poder incorporar-se al projecte.

Després de la creació al principi de la legislatura de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, i l’aprovació a principis d’aquest 2018 del Primer Pla d’Igualtat impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes, la localitat segueix donant passos per a la consecució d’una vertadera igualtat i per a l’erradicació de la xacra de la violència de gènere.

Ara, el consistori municipal inicia els tràmits per a integrar-se en la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere, una iniciativa pionera a nivell nacional llançada recentment per la Diputació de València que pretén, en paraules de la diputada d’Igualtat, Isabel García, “dotar d’instruments i eines necessàries als municipis de la província per a fer front a aquest complex problema que és de tota la societat”. Segons García, “posa el focus en les víctimes i la seua protecció i aprofita els avantatges que una bona connexió entre municipis veïns pot tenir de cara a la protecció d’aquestes persones”.

“El govern de la localitat està plenament compromés amb aquesta causa i hem de seguir abordant aquest fenomen des de diferents perspectives, a tots els nivells i amb quants programes sorgisquen sobre aquest tema”, comenta la regidora de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes, Davinia Calatayud.

L’edil assegura que la població treballa per a posar al dia alguns aspectes relacionats amb aquesta qüestió. No obstant açò, Almussafes ja compta amb els requisits mínims necessaris recollits en el Reglament de Creació i Funcionament de la Xarxa per a fer efectiva l’adhesió, entre els quals es troben disposar d’una Regidoria de Polítiques d’Igualtat, d’un Pla d’Igualtat o contra la Violència de Gènere i formar part del programa ATENPRO, el servei telefònic d’atenció i protecció a les víctimes de violència de gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. La proposta haurà de passar primer pel plenari de la corporació municipal per a poder seguir amb els tràmits d’adhesió.

Presentació pública

Ahir, dijous 19 d’abril a les 11 hores, Calatayud va participar al costat de més de 160 representants d’ajuntaments i col•lectius socials en l’acte de presentació de la xarxa que va acollir la Sala de Regnes de la Diputació de València, en la qual es van dur a terme dues conferències relacionades amb aquesta qüestió. La primera, que es titulava “Polítiques municipals en matèria d’igualtat: una necessitat per a la ciutadania”, va estar a càrrec de la regidora d’Igualtat de Fuenlabrada (Madrid) Silvia Buabent Vallejo, i la segona, “Els ajuntaments davant el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere”, la va desenvolupar a continuació l’alcaldessa de Salobreña (Granada) i presidenta de la Comissió d’Igualtat de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, M. Eugenia Rufino Morales.

“No podem quedar-nos de braços plegats davant aquesta problemàtica, hem d’utilitzar totes les eines que estiguen al nostre abast per a poder parlar de la violència de gènere en passat i en aqueix sentit és important formar part d’aquestes iniciatives i també participar en aquestes trobades en els quals les diferents administracions exposen les seues experiències i aporten els seus punts de vista. Sens dubte ha sigut una jornada molt gratificant”, destaca Calatayud.

Procediment

Una vegada adherits a la xarxa, els municipis tindran un termini de 12 mesos per a complir determinats requisits, com formar part del Sistema de Protecció de Víctimes de Violència de Gènere (VIOGEN); disposar d’un protocol local de protecció; formar al personal tècnic, polític i policial en la matèria i posar en marxa campanyes de prevenció.

En el termini de dos anys, la Diputació exigirà als ajuntaments adherits a la xarxa que disposen d’un equip de professionals, propi o mancomunat si els municipis són de menor població, que puga fer front als casos de violència de gènere. Aquest equip haurà d’estar compost per un psicòleg o psicòloga, un treballador o treballadora social i un agent d’Igualtat amb una formació mínima de 40 hores.