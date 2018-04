Almussafes inicia la reforma de les seues Piscines Municipals, el gran projecte de la legislatura en matèria esportiva

Connect on Linked in

La intervenció es realitzarà en diverses fases per a permetre el seu ús per part de la ciutadania durant tot el procés

La primera d’elles, ja en marxa, i que contempla la renovació completa de l’àrea de bany per a la infància, conclourà amb el començament de la temporada d’estiu

L’executiu local inverteix 219.518 euros de fons propis en aquesta primera fase del projecte i un pressupost de més d’1.353.000 euros en tot el complex

Almussafes, a 18 d’abril de 2018. La setmana passada van començar les obres de remodelació de les Piscines Municipals d’Almussafes, la gran intervenció urbanística d’aquesta legislatura per al consistori pel que fa a l’àmbit esportiu. El consistori municipal invertirà en les cinc fases en què es divideix el projecte al voltant d’1.353.000 euros. En primer lloc, s’està actuant sobre la piscina infantil, actuació que estarà conclosa abans de l’obertura de la temporada estival i que s’ha adjudicat per 219.518,11 euros. En procés de licitació es troba la renovació del sistema de depuració de la piscina xicoteta i mitjana, amb un import de 129.179 euros, acció que des de l’executiu confien en executar abans de l’estiu. Després del tancament del recinte al setembre, es preveu continuar amb els treballs continguts en les successives fases, amb el que progressivament anirà completant-se tot el projecte global, que abasta tant les tres piscines com la substitució del paviment, la il•luminació, el mur perimetral o la instal•lació de pèrgoles, entre altres qüestions.

El gran projecte de la present legislatura en matèria d’infraestructures esportives ha començat a desenvolupar-se a Almussafes. La passada setmana van començar els treballs de la primera fase de reforma integral de les Piscines Municipals de la població amb la finalitat que concloguen amb la inauguració de la temporada d’estiu, el pròxim mes de juny.

Aquest recinte, que va ser un dels quals primer va entrar en funcionament en la localitat al costat del Poliesportiu en els anys vuitanta, i que actualment és un dels quals major ús registra per part de la ciutadania, tant de la població com d’altres de l’entorn, comença així el procés que li permetrà adaptar-se a les necessitats dels seus visitants i de la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i de condicions de seguretat.

L’empresa Víctor Tormo, S.L. ha sigut l’adjudicatària de la reforma de la primera fase, que se centrarà en la renovació completa de la piscina infantil i del seu entorn. Aquest tram de la intervenció financerament sostenible s’ha pressupostat en 219.518,11 euros, quantitat que s’abonarà amb càrrec íntegre a les arques municipals, concretament del superàvit de 2017.

“Es tracta d’un projecte molt ambiciós per al govern municipal almussafeny perquè permetrà millorar les condicions d’una de les instal•lacions més utilitzades per la ciutadania. En total, en les cinc fases que integren la intervenció, l’Ajuntament invertirà 1.353.062 euros, la qual cosa constitueix una clara aposta per oferir unes dependències de la màxima qualitat per als usuaris que trien les nostres Piscines Municipals per a practicar esport i refrescar-se durant l’estiu”, destaca el regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Almussafes, Pau Bosch.

Primera fase

El projecte planteja la remodelació del got de la piscina mitjançant l’execució d’un mur de formigó gutinat paral•lel al límit actual de la piscina, la remodelació completa de les platges de la piscina i l’eliminació del paviment existent per a la posterior formació de pendents i la disposició d’un paviment amb la resbaladicitat que s’ajuste a la legislació vigent. Així mateix, s’executarà un sobreeixidor i se substituiran les dutxes existents.

Aquesta primera intervenció també contempla el picat de la jardinera existent i la disposició d’un mur de formigó amb les instal•lacions de fontaneria i desguàs encastats per a delimitar la zona de dutxes. Per la seua banda, es col•locaran pèrgoles de fusta en l’espai que fins ara ocupaven les ombrel•les i es remodelarà la zona enjardinada per a concentrar-la.

Les obres també preveuen la substitució de la il•luminació existent i la disposició d’elements integrats en les pèrgoles i en els murs perimetrals conforme als nivells d’il•luminació que estableix la norma actual. A més, s’eliminaran els peus d’elefant que separen les diferents profunditats de la piscina per no estar permesos en l’actualitat i en el seu lloc es col•locarà un pont de fusta divisori.

Finalment, es construirà un got de compensació per al correcte funcionament del sistema i s’obrirà un mur perimetral per a l’accés de vehicles que tan sol podrà utilitzar-se en casos d’emergència.

També abans de l’estiu es procedirà a l’execució d’un nou sistema de depuració, que inclourà maquinària independent tant per a la piscina xicoteta com per a la mitjana, entre altres obres incloses en esta segona fase de la intervenció que, actualment, es troba en procés de licitació amb un pressupost de 129.179,20 euros.

En fases posteriors, que es preveu s’aborden després del tancament de la temporada estival de les instal•lacions, es procedirà a reformar la depuradora de la piscina infantil i a la modernització de les piscines mitjana i coberta, així com a portar a terme actuacions generals relacionades amb les pèrgoles, les baranes, el jardí, la il•luminació, el sistema de megafonia, el paviment i el mur perimetral.