Almussafes instal·la la senyalització que la identifica com a ‘Ciutat Amiga de la Infància’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Rotondes, edificis públics i centres educatius de la localitat mostren el distintiu d’UNICEF

UNICEF va entregar el passat 27 de novembre de 2018 a Oviedo el distintiu ‘Ciutat Amiga de la Infància’ 2018-2022 al municipi d’Almussafes en un acte en què el regidor d’Educació, Pau Bosch, va representar a l’executiu local. Després de la seua incorporació al grup de 274 governs locals que compten amb el reconeixement d’este organisme de l’ONU a Espanya, la localitat ha procedit a la identificació visual del municipi en assumpció amb el seu compromís polític amb la infància.

Almussafes va ser un dels 114 governs locals que va tancar el passat any 2018 amb el reconeixement de “Ciutat Amiga de la Infància”, després de dos anys d’intens treball per part del conjunt de la corporació municipal en què han vist la llum el Consell de la Infància i l’Adolescència i el primer Pla de la Infància d’Almussafes.

“Els drets de la infància i adolescència a mitjà i llarg termini juguen un paper primordial en la gestió del nostre govern local”, destaca l’edil delegat de la Infància, Pau Bosch, i d’ací els cinc compromisos assumits per l’ajuntament quant a l’accés a servicis socials de qualitat, un entorn net i segur, la possibilitat de disfrutar de la seua vida familiar, joc i oci i el respecte i el tracte just en totes les zones de la població per al col·lectiu.

Iniciat el període de quatre anys en què s’articularan distintes línies d’acció, l’executiu local ha procedit a visibilitzar el distintiu, amb la instal·lació de panells informatius en totes les rotondes d’entrada a la població, en les instal·lacions públiques i també en els centres educatius. Precisament ahir dijous, 14 de febrer, els integrants de l’òrgan de participació ciutadana, junt amb el regidor, Pau Bosch, i el president de l’executiu, Toni González, van descobrir la placa que s’ha col·locat en la fatxada de la Casa Consistorial.