Almussafes ja és Ciutat Amiga de la Infància

La localitat obté aquest reconeixement concedit per UNICEF amb el qual es busca implicar al col·lectiu en el desenvolupament de les polítiques públiques

La institució premia així l’esforç del consistori municipal per l’aprovació i posada en marxa del seu Pla Integral de la Infància i l’Adolescència

UNICEF ha concedit el distintiu ‘Ciutat Amiga de la Infància’ a la localitat d’Almussafes. L’agència de l’ONU que treballa pels drets dels xiquets i xiquetes reconeix així la labor realitzada per l’executiu municipal en la seua intenció d’involucrar a aquest col·lectiu en el dia a dia de la localitat. Entre altres iniciatives, en el marc d’aquest projecte l’Ajuntament ha impulsat la creació del Consell de la Infància i l’Adolescència, organisme consultiu amb el qual l’executiu local coneix els interessos i necessitats d’aquest grup ciutadà i fomenta la seua participació real i efectiva en la presa de decisions relacionades amb aspectes determinants per al seu desenvolupament. Per a la regidora d’Infància i Adolescència, Teresa Iborra, “ha sigut un treball ardu perquè ha implicat la confecció d’un ambiciós Pla Integral de la Infància i l’Adolescència, però la recompensa mereixia la pena”. La cerimònia de lliurament d’aquests reconeixements tindrà lloc a Oviedo el pròxim dimarts 27 de novembre.

El passat divendres 26 d’octubre arribava la notícia. Després de dos anys d’esforç per part de l’administració municipal, Almussafes ja forma part del grup de localitats amb el distintiu ‘Ciutat Amiga de la Infància’ atorgat per UNICEF, l’agència de les Nacions Unides que treballa per a defensar els drets d’aquest col·lectiu ciutadà. Aquest reconeixement, concedit ja a un total de 14 ciutats de la Comunitat Valenciana, busca contribuir a millorar les condicions de vida dels xiquets, xiquetes i adolescents “mitjançant la promoció i la implantació de polítiques municipals que garantisquen el seu desenvolupament integral amb un enfocament de drets”.

El passat 3 de març de 2016, el ple de la corporació municipal almussafenya va acordar per unanimitat sol·licitar a UNICEF l’adhesió de la població a les Aliances Locals a favor de la Infància i l’Adolescència (ALIA) per la pertinença de la qual s’atorga el distintiu ‘Ciutat Amiga de la Infància’ que la institució promou en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i l’Institut Universitari de ‘Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència’ (IUNDIA). En aqueix moment, es va posar en marxa la maquinària que ha desembocat en aquesta concessió. “Ha sigut un treball ardu perquè ha implicat la confecció d’un ambiciós Pla Integral de la Infància i l’Adolescència, però la recompensa mereixia la pena”, assegura la regidora d’Infància i Adolescència, Teresa Iborra.

Consell de la Infància i l’Adolescència

La creació del Consell de la Infància i l’Adolescència, que es va presentar oficialment al novembre de 2017, ha sigut l’acció més visible dins de tot el procés per a adaptar-se a les exigències establides per UNICEF. Es tracta d’un òrgan consultiu que s’utilitza com a eina per a conèixer els interessos i necessitats dels xiquets, xiquetes i adolescents i generar d’aquesta forma un espai de participació en el qual el col·lectiu puga involucrar-se de manera real i efectiva en la presa de decisions relacionades amb aspectes determinants per al seu desenvolupament com a persones. No obstant açò, el pla engloba altres polítiques i accions que asseguren l’interés superior del xiquet i la xiqueta com a prioritari.

Amb tot, des de l’organització s’ha comprovat el compliment dels cinc objectius marc de la iniciativa, que inclouen aspectes com que el col·lectiu és valorat, respectat i tractat justament dins de la comunitat, que és escoltat i es consideren les seues propostes en les normatives i polítiques públiques, en els pressupostos i en totes les decisions que els afecten, que es garanteix el seu accés a serveis essencials de qualitat i entorns segurs i nets i, finalment, que tots els xiquets i xiquetes tenen l’oportunitat de gaudir de la vida familiar, el joc i l’oci.

“Amb la posada en marxa de tot aquest procés, l’executiu va assumir un compromís molt fort amb la infància i l’adolescència d’Almussafes i resulta molt satisfactori que una entitat amb el prestigi d’UNICEF avale d’aquesta forma les mesures impulsades sobre aquest tema, senyal que anem per bon camí”, explica l’edil.

Lliurament

La cerimònia de lliurament d’aquests reconeixements tindrà lloc a Oviedo el pròxim dimarts 27 de novembre i a la mateixa estan convidats, a més del d’Almussafes, els ajuntaments d’Alcoi, Castelló de la Plana, Picassent, La Pobla de Farnals, Teulada-Moraira, La Vall d’Uixó i Xàbia, les altres set ciutats valencianes que han obtingut enguany el segell. En el conjunt d’Espanya, s’atorgarà per primera vegada el certificat a 114 governs locals i el renovarà a altres 80, dotze dels quals ho faran amb un esment d’excel·lència inclosa.