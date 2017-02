Almussafes lluita contra el càncer amb la celebració d’un clot solidari

El Club de golf Almussafes i la Junta Local de l’AECC organitzen el Torneig dels Enamorats per Parelles per a recaptar fons destinats a la investigació

El ‘Clot solidari’ es durà a terme el dissabte 11 de febrer en el Foressos golf de 9 a 14 hores

Almussafes, a 3 de febrer del 2017. El Club de golf Almussafes i la Junta Local de la Lluita contra el Càncer del municipi inviten els veïns a sumar-se a una causa molt especial. El dissabte 11 de febrer, ambdós entitats patrocinaran una iniciativa esportiva per a recaptar fons, el ‘Clot solidari pel càncer’. Esta proposta, emmarcada en la celebració de Sant Valentí, tindrà lloc en el camp del Foressos golf, on es disputarà una competició oficial per parelles que reunirà a 80 golfistes de referència en la Comunitat Valenciana.

El Torneig dels Enamorats per Parelles se ‘vestirà’ de rosa el pròxim 11 de febrer. El Club de golf Almussafes i la Junta Local de la Lluita contra el Càncer patrocinaran, durant esta jornada, un campionat al qual s’espera que s’inscriguen uns 40 duos.

La Junta Local de la Lluita contra el Càncer insta als ciutadans a participar en les activitats programades per a potenciar la conscienciació social entorn d’esta malaltia i promoure la donació a favor de la seua investigació. A fi d’acompanyar als malalts i contribuir a la visibilitat d’esta malaltia, el Club de golf d’Almussafes, en col·laboració amb l’entitat Foressos golf com coorganitzadora, ha integrat el ‘clot solidari’ en el pròxim Torneig dels Enamorats per Parelles.

Esta trobada, oberta al públic amb entrada gratuïta, tindrà lloc en les instal·lacions de primer nivell del club Foressos golf el dissabte 11 de febrer de 9 a 14 hores. Tant participants com visitants podran entregar les seues donacions a l’associació o ajudar en l’organització del clot amb familiars i amics. En el lloc d’Almussafes s’entregarà un pernil al guanyador de la bola més pròxima i l’accés al sorteig de regals per als participants (amb una aportació de 5€ solidaris en el tee).

Un total d’onze entitats i comerços locals, entre ells La Caixa, Cajamar, Esplai Esport, Carioca o Herbodietètica Prats, cediran regals per a la rifa solidària que es realitzarà el dissabte a les 14 hores, durant l’entrega de premis als guanyadors del campionat. Des de València, d’altra banda, també faran arribar altres objectes solidaris com per exemple tasses, botelles, bosses, insígnies, polseres o palmitos.