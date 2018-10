Almussafes obté una ‘Flor d’Honor’ en els Premis ‘Viles en Flor 2018’ per la seua labor en la millora de l’espai urbà

Connect on Linked in

Els guardons, impulsats per ASFPLANT, reconeixen l’actuació real, conscient i a llarg termini dels municipis en matèria de medi ambient

L’acte de lliurament es va dur a terme el passat divendres 5 d’octubre en Fira València durant la celebració d’Iberflora

La regidora Teresa Iborra i el tècnic de Medi Ambient municipal, Javier Perpinyá, van arreplegar la distinció en nom del consistori

El passat divendres 5 d’octubre, la regidora Teresa Iborra i el tècnic de Medi Ambient, Javier Perpiñá, van arreplegar en Iberflora, celebrada la setmana passada en Fira València, el guardó ‘Flor d’Honor’ concedit a l’Ajuntament d’Almussafes en reconeixement a la gestió dels espais verds de la localitat. Aquests premis, que també van arreplegar altres 16 poblacions de la Comunitat Valenciana, s’han lliurat per primera vegada aquest 2018 i estan organitzats per l’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT). Per a Iborra, “el reconeixement suposa un recolzament a la nostra estratègia de desenvolupament de les zones enjardinades d’Almussafes, que s’està duent a terme no solament de manera planificada sinó amb un seguiment exhaustiu”.

L’obstinació de l’Ajuntament d’Almussafes per millorar la qualitat dels espais verds situats en el terme municipal de la localitat està donant els seus fruits. L’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT) ha decidit atorgar a la població una ‘Flor d’Honor’ dels guardons ‘Viles en Flor 2018’ en la categoria ‘Dues flors’.

Aquests premis, que han sorgit enguany per a “mostrar i posar en valor la riquesa natural i paisatgística del territori mitjançant el reconeixement públic d’aquells projectes d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i espais lúdics que són un exemple a seguir”, consideren que Almussafes “ha realitzat un tremend esforç d’establiment d’un entramat verd urbà que ha desenvolupat en els últims quinze anys”.

Entre els mèrits que enumera l’entitat organitzadora per a la concessió d’aquest premi, que també ha reconegut el treball realitzat per altres 16 localitats, destaquen la “planificació d’un equipament, projectes de futur, plantejament i la posada en marxa d’un viver municipal”. A més, el jurat també ha valorat positivament “la gran utilitat de l’ús públic dels parcs, especialment del parc central, les millores en matèria de reg, l’eficient planificació i regulació dels horts urbans, la biodiversitat i la gestió de residus”. Finalment, l’acta també ressalta el plantejament verd del polígon industrial de la població, “valorat com a singular referència a nivell nacional”.

El president de la Federació Espanyola d’Empreses de Jardineria, Jaume Alagarda, fou l’encarregat de lliurar el guardó a la regidora de Medi Ambient, Teresa Iborra, i al tècnic de Medi Ambient municipal, Javier Perpiñá, els qui van acudir a l’acte en representació del consistori. “El treball té recompensa. En aquest cas, el reconeixement suposa un recolzament a la nostra estratègia de desenvolupament de les zones enjardinades d’Almussafes, que s’està duent a terme no solament de manera planificada sinó amb un seguiment exhaustiu que ens permet garantir resultats òptims”, assenyala l’edil.

Al costat d’Almussafes també van rebre durant el matí una ‘Flor d’Honor’ Alginet, Tavernes Blanques, Pedralba, Els Coves de Vindromà, Carlet, L’Alcúdia, Alzira, Tavernes de la Valldigna, Orpesa, Sot de Xera, Picanya, Aras de los Olmos, Morella, Alaquàs, Quart de Poblet i Torrent. Entre altres autoritats, l’acte va comptar amb la presència del director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Roger Llanes, i la directora general d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, Rosa Pardo.

Els premis, que es concedeixen segons el criteri d’un jurat especialitzat, valoren el patrimoni vegetal i paisatgístic, considerant el nombre d’habitants, els recursos destinats, la superfície verda i la diversitat floral, el respecte pel medi ambient i la sostenibilitat, apartat en el qual analitzen la gestió integral de l’aigua, els programes de control de plagues i la neteja, i l’ús social i les sinergies amb l’activitat turística, aspecte en el qual es té en compte l’estratègia de promoció, l’educació ambiental i la participació ciutadana al voltant d’aquest tema.