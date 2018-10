Almussafes es prepara per a homenatjar al seu col·lectiu de majors

Connect on Linked in

L’Ajuntament, en col·laboració amb l’Associació de Jubilats i Pensionistes, organitza diverses activitats per a la setmana del 22 al 28 d’octubre

L’acte dedicat als nonagenaris i el dinar de germanor són els plats forts de la programació prevista per a aquesta quarantena edició

L’Homenatge als Majors d’Almussafes compleix aquest 2018 el seu quaranta aniversari. Del 22 al 28 d’octubre, l’Ajuntament d’Almussafes organitza un complet programa d’actes perquè les persones d’aquest col·lectiu poblacional gaudisca amb diferents propostes culturals i d’oci. L’agenda inclou una exposició fotogràfica, una representació teatral, un concurs culinari, jocs de taula i diversos sopars. L’homenatge als nonagenaris i el multitudinari dinar de germanor seran novament les iniciatives més esperades. Les inscripcions per a participar ja estan obertes.

Del 22 al 28 d’octubre, l’Ajuntament d’Almussafes desplegarà una extensa agenda d’activitats en honor a les persones majors del municipi. El tradicional homenatge a aquest col·lectiu, que enguany compleix quaranta anys, començarà dilluns que ve i durant set dies oferirà nombroses iniciatives lúdiques i culturals amb l’objectiu d’agrair-los tot el que han donat a la societat al llarg de la seua vida.

Com sol ser habitual, els actes centrals de la commemoració seran l’homenatge als nonagenaris, que es durà a terme el pròxim dissabte 27 d’octubre en els domicilis particulars de les persones que aquest 2018 compleixen 90 anys, i el multitudinari dinar de germanor en honor als jubilats i pensionistes del diumenge 28, a la qual està prevista l’assistència d’al voltant de 900 persones.

“Encara que la Regidoria de Majors d’Almussafes desenvolupa durant l’any nombroses activitats per a afavorir l’envelliment actiu de la població, totes elles incloses en el Pla Integral dissenyat pel consistori per a aquest col·lectiu, l’Homenatge als Majors que se celebra cada any durant l’última setmana d’octubre constitueix per a les persones de la Tercera Edat de la localitat la seua setmana gran. Sens dubte es mereixen ser els protagonistes absoluts d’una commemoració que compleix aquest 2018 la seua quarantena edició”, assenyala la regidora de Majors, Paqui Oliver.

Homenatge als nonagenaris

El dissabte també tindrà lloc una de les iniciatives més emotives. La corporació municipal, en nom de tota la ciutadania de la localitat, visitarà la Residència La Vila, on es desenvoluparan diverses iniciatives. Després de la inauguració de l’acte, prevista per a les 10.30 hores, a les 11.50 hores començarà una xarrada sobre el món de la pilota valenciana presentada pel ‘pilotari’ Puchol II.

A continuació, es realitzarà un taller intergeneracional amb els joves de Juniors M.D. i després del dinar en la terrassa del recinte es durà a terme una desfilada mora i berenar gràcies a la col·laboració de la comparsa ‘Alí ben Bufat’. Pel que fa a la jornada del diumenge, en la qual es clausurarà la commemoració, a les 12 hores se celebrarà una eucaristia en l’església parroquial de Sant Bertomeu Apòstol en honor als jubilats i pensionistes i a continuació la comitiva es traslladarà fins al Pavelló Poliesportiu Municipal per a compartir el citat dinar de germanor.

Les persones majors de 65 anys interessades a participar en l’esdeveniment hauran d’inscriure’s del 15 al 19 d’octubre de 9 a 13.30 hores en l’Oficina d’Atenció al Major aportant el DNI o una fotocòpia del mateix, i les que siguen pensionistes menors d’aquesta edat hauran d’acreditar aquesta condició mitjançant la documentació corresponent per a fer efectiva la inscripció.

Cultura i oci de dilluns a diumenge

No obstant açò, la programació començarà a desplegar-se el dilluns 22 d’octubre a les 18 hores amb la inauguració de l’exposició de fotografies ‘Història d’una vila’, que en aquesta ocasió dedica un apartat als presidents de l’Associació de Jubilats i Pensionistes i un altre a una col·lecció de clauers antics cedits per Antonio Esteve Girona. El dimarts 23 el Grup de Teatre Candilejas-EMT Almussafes posarà en escena en el Centre Cultural l’obra ‘El cianuro, solo o con leche?’, dirigida per Fernando Tébar i interpretada per Tica Nadal, Paco Gómez, Mari Navarro, María José Gil, Miguel Iborra, Loren Morales, Salvador Anrubia, María José Ramón, Xelo Ponce, Eloína Molina i Juan Pérez.

L’original concurs culinari ‘Almuchef’, en el qual les persones participants elaboren diferents receptes de dolç i salat, es desenvoluparà el dimecres 24, vesprada durant la qual també se celebraran diversos campionats de jocs de taula, com el dòmino, el julepe o el parxís. Per al dijous 25, el consistori municipal ha preparat, al costat del Centre Cultural Andalús, una vesprada en la qual es podran degustar tapes típiques d’aquesta comunitat autònoma i actuacions tradicionals del sud d’Espanya.

Ja en la recta final de la setmana estan previstos dos sopars. El primer, que estarà amenitzat pel músic Salvador Hidalgo, serà el divendres 25 i inclourà el ball del mantó de manila. El segon, programat per al dissabte 27, a més de música en directe a càrrec del Duo Brillantina tindrà animació.

Per a Oliver, “els nostres majors es mereixen això i més. Després d’una vida de sacrificis no podem fer menys que dedicar-los una setmana perquè ells siguen els vertaders protagonistes”. Per aquest motiu, l’edil anima “a tots i a totes a inscriure’s a les activitats, totes elles gratuïtes, i a divertir-se al màxim, que al final és el nostre objectiu”.

Des de la Regidoria de Majors recorden que els tiquets per a aquests dos sopars i per a la vesprada andalusa es retiraran en la Llar dels Jubilats els dilluns, dimecres i divendres de 17.30 a 19.30 hores abans del 22 d’octubre. Així mateix, en el fullet, que s’ha repartit per tots els domicilis de la localitat, s’explica que aquelles persones que no puguen assistir al dinar del diumenge per motius de salut poden sol·licitar que li’l porten a casa.