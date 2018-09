Almussafes presenta el “Mig Any Faller” com a tancament de l’estiu

La Junta Local Fallera aposta per la celebració d’una gran festa amb simbologia vaquera per al pròxim dissabte 15 de setembre

Sopar i discomóvil, els dos ingredients principals de la sèptima edició de la iniciativa

Per sèptim any consecutiu, el pati del Col·legi Almassaf ha sigut l’escenari triat per les tres Falles d’Almussafes per a la celebració del “Mig Any Faller” 2018. Una “Festa Vaquera” és la gran proposta de la Junta Local Fallera per a despedir l’estiu i iniciar el compte arrere del nou exercici faller. En la passada edició, van ser prop de 500 els participants commemoració i des de l’organització es confia a superar la xifra d’assistents en esta nova convocatòria, que tindrà lloc dissabte que ve 15 de setembre, a partir de les 21.30 hores. Un sopar de germandat, amb preus simbòlics tant per a fallers com per al públic en general, servirà d’obertura de la festa, que es clausurarà amb una discomòbil.

La Junta Local Fallera d’Almussafes, en col·laboració amb l’executiu local i les tres comissions falleres de la localitat, convoca a la ciutadania a participar activament en la nit festiva i de convivència amb què es posarà el passador d’or al final de l’estiu, a més de festejar la proximitat de les Falles 2019.

Des de fa set anys, Almussafes es bolca en el “Mig Any Faller”, una iniciativa que té lloc sis mesos després de despedir la festa “josefina” i que gràcies al poder de convocatòria de les entitats locals Mig Camí, la Primitiva i La Torre registra una elevada participació en cada edició.

Les persones interessades a sumar-se a la “Festa Vaquera”, la temàtica triada des de l’organització per a la celebració prevista per al dissabte 15 de setembre, ja poden assegurar la seua plaça dirigint-se a algun dels tres casals fallers de la població. Pel mòdic preu de 3€ els fallers i 5€ ciutadania en general, els participants disfrutaran d’un sopar de cabasset, a què seguirà ball i diversió fins a altes hores de la matinada al ritme d’una discomòbil.

Els organitzadors habilitaran diverses files de taulers i cadires i serviran la beguda i el piscolabis, a més de preparar photocalls perquè els assistents a la vetlada festiva deixen constància gràfica del “Mig Any Faller” 2018.