Almussafes programa un espectacle de dansa per al públic familiar

‘Marea Dansa’ i ‘La Teta Calva’ representaran l’obra ‘Amelia: que no te corten las alas’ el pròxim diumenge 27 de gener a les 18 hores



Les entrades poden adquirir-se en la recepció del Centre Cultural i en la pàgina web www.agendaalmussafes.com

El pròxim diumenge 27 de gener, la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes acollirà la representació de l’espectacle de dansa ‘Amelia: Que no te corten las alas’, creat i dirigit per ‘La Teta Calva’ i interpretat per ‘Marea Dansa’. Les entrades per a assistir a la funció, que està dirigida a persones de totes les edats i descobreix la història de la primera dona que va creuar l’oceà Atlàntic pilotant un avió, estan a la venda en la recepció del recinte i en el nou portal www.agendaalmussafes.com.

El ball flamenc i la dramatúrgia contemporània es fusionen en l’obra ‘Amelia: Que no te corten las alas’, l’espectacle que les companyies ‘Marea Dansa’ i ‘La Teta Calva’ representaran el pròxim diumenge 27 de gener a les 18 hores a la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes. Les entrades, el preu de les quals s’ha establit en tres euros, poden adquirir-se ja, tant en el hall de la infraestructura com en el nou servei de venda online de localitats www.agendaalmussafes.com.

L’obra, dirigida al públic familiar, se centra en la història d’Amelia Earhart, la primera dona que va creuar l’oceà Atlàntic pilotant un avió, i és un “homenatge a totes aquelles dones i xiquetes que fan dels problemes un paisatge llunyà, es fan fortes i s’alien amb els vendavals per a demostrar-nos que no hi ha res impossible”, segons expliquen des de l’organització.

“El gran valor de la cultura és que ens mostra la realitat a través d’expressions artístiques de gran bellesa, la qual cosa fa molt més interessant reflexionar sobre temes de gran importància com el feminisme i la igualtat, temes en els quals se centra aquest espectacle per a totes les edats al qual des d’ací convidem a assistir al conjunt de la ciutadania”, ressalta la regidora de Polítiques d’Igualtat, Davinia Calatayud.

‘Amelia: Que no te corten las alas’ ha rebut els premis Millor Espectacle de Dansa FETEN 2018 i Millor Vestuari d’Arts Escèniques Generalitat Valenciana 2018, dos guardons que avalen la qualitat d’una proposta creada i dirigida per ‘La Teta Calva’ i interpretada per Elena Marava, María José Mora, Lourdes de la Rúa, Rosa Sanz i Paula Sebastián. La direcció coreogràfica està a càrrec de Paco Berber, la música original ha estat composta Carlos Chiner i la producció ha sigut un treball desenvolupat per Pasqual Rodrigo, d’Estudis L’illa de Pasqua.