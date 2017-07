Almussafes promociona el “9 d’Octubre” amb un Concurs de Cartells

AECAL i “Paleta i Pinzell”, en col•laboració amb el propi ajuntament, convoquen la segona edició del certamen

Les candidatures del concurs podran presentar-se fins al 18 de setembre

Encara que es convoquen dos premis, el treball guanyador en la categoria d’adults serà el que anunciarà el programa d’actes commemoratius d’enguany

Almussafes, a 27 de juliol de 2017. El consistori d’Almussafes ja ha fet públiques les bases que regixen el concurs plantejat en la localitat per a trobar el cartell anunciador dels actes del ‘9 d’Octubre’ de 2017. Les obres podran presentar-se fins al pròxim 18 de setembre en el Centre Cultural. En esta segona convocatòria, l’organització, de la que formen part AECAL i l’associació ‘Paleta i Pinzell’, ha apostat novament per establir dos categories, una per a jóvens de fins a 16 anys i una altra per als participants de a partir de 17 anys. A més del premi econòmic, u per cada una de les categories, el treball guanyador en l’apartat d’adults s’utilitzarà per a il•lustrar l’agenda d’actes festiva.

Almussafes es prepara per a les celebracions del ‘9 d’Octubre’ en què una vegada més, i com ja va ocórrer en les dos convocatòries anteriors, tornarà a implicar activament al teixit associatiu de la localitat “amb el clar objectiu de dotar a esta festivitat que ens identifica com a poble de la importància que mereix”, destaca l’edil de Cultura de la localitat, Teresa Iborra. Precisament, per a fer més partícips a la ciutadania d’estes commemoracions, i potenciar la seua creativitat, des de l’Associació d’Empresaris i Comerciants i l’Associació Cultural ‘Paleta i Pinzell’, en col•laboració amb el consistori municipal, acaben de fer públiques les bases que regulen el segon concurs per a l’elecció del cartell que promocionarà el programa d’activitats organitzat en esta edició de 2017.

“Igual que ja va ocórrer en la primera edició, esperem que la participació dels nostres veïns i veïnes siga nombrosa, ja que amb les obres presentades es transmet de manera artística el que suposa per a cada un d’ells el ‘9 d’Octubre’”, exposa la regidora delegada.

En les bases, a les que es pot accedir a través de www.almussafes.es, es proposen dos categories, una per a adults a partir de 17 anys i una altra per als menors de fins a 16. Cada participant podrà presentar fins a 3 dissenys diferents, que hauran d’entregar-se fins al pròxim 18 de setembre en la consergeria del Centre Cultural en els seus corresponents dies d’obertura i en horari de 10 a 20 hores. Els dibuixos hauran de presentar-se sense firmar i en un sobre tancat en el que aparega el text “II Concurs de Cartells del 9 d’Octubre’, i en el seu interior haurà de constar en un altre sobre més xicotet les dades personals de l’autor amb nom complet, DNI, telèfon, direcció i edat.

Les obres hauran de ser originals i inèdites i elaborades en qualsevol tècnica que permeta la seua reproducció per mitjans tècnics normals i no podran contindre cap text, atés que estos s’afegiran posteriorment per part de l’organització.

Premis i jurat

El jurat, que estarà integrat per membres de l’Ajuntament d’Almussafes, AECAL i ‘Paleta i Pinzell’, i la identitat del qual es desvelarà en el tauler d’anuncis amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució, es reunirà el 21 de setembre per a examinar els treballs presentats d’acord amb el seu valor representatiu del ‘9 d’Octubre’ i la seua qualitat artística. De l’esmentat trobada eixiran els vencedors en ambdós categories.

Igual que en la primera edició, el dibuix millor valorat pel jurat en la categoria infantil es premiarà amb 50€ i la millor obra en la categoria adulta es portarà 100 €. En ambdós casos, l’entrega del guardó, que es durà a terme durant el desenrotllament dels actes commemoratius, es realitzarà en vals AECAL, de manera que es podran utilitzar per a adquirir articles en qualsevol dels establiments adherits a l’agrupació comercial. A més, el treball premiat en la categoria d’adults servirà per a il•lustrar l’agenda d’actes d’esta festivitat.

L’Ajuntament d’Almussafes anunciarà en breu les activitats plantejades per a celebrar el ‘9 d’Octubre’, entre les que estaran les visites guiades a la torre Razef, El Sopar Estellés, els balls de Dansaires del Tramusser, la cercavila cívica, les activitats infantils, la ‘despertà’ i la ‘ mascletà’ i la lectura pública del Tirant Lo Blanc.