Almussafes reasfalta part del camí del Romaní

El projecte, que s’està desenvolupant durant aquesta setmana, està finançat amb una subvenció de la Diputació de València

El cost dels treballs, duts a terme per l’empresa Guerola Transfer S.L.U, ascendeixen a 40.454 euros, IVA inclòs

Almussafes, a 14 de juny de 2017. El camí del Romaní, que connecta Almussafes amb aquesta pedania de la localitat de Sollana, està sent reasfaltada aquests dies amb l’objectiu de garantir la seguretat i facilitar el trasllat dels centenars de veïns que recorren diàriament aquesta via rural del terme municipal. La intervenció, finançada gràcies a una subvenció de la Diputació de València, amb un cost total de 40.454 euros, IVA inclòs, estarà finalitzada aquesta mateixa setmana.

L’Ajuntament d’Almussafes, a través de la Regidoria d’Urbanisme, ha emprès aquesta setmana les labors per a reasfaltar el camí del Romaní situat en el terme municipal de la localitat, una via que comunica Almussafes amb la pedania del Romaní, pertanyent a la veïna Sollana, per la qual diàriament circulen centenars de vehicles.

L’Ajuntament d’Almussafes continua d’aquesta forma amb el Pla d’Asfaltat de les vies públiques del municipi, amb el qual el consistori busca “millorar la qualitat dels recorreguts realitzats pels veïns i els visitants, eliminant els sots i les irregularitats del terreny”, destaca el regidor d’Urbanisme, Andrés López.

Concretament, els operaris han netejat la superfície sobre la qual es va a actuar, que va des de la ronda Síndic Antoni Albuixech i fins al pont de l’autopista, per a posteriorment estendre la mescla, que té una espessor aproximada de 5 centímetres de grossor.

La intervenció, que ascendeix a 40.454,87 euros amb càrrec a una subvenció concedida per la Diputació de València per a sufragar la pavimentació i reasfaltat de camins i vies rurals de titularitat municipal, i que s’emmarca dins del Pla de Camins i Vials del bienni 2016-2017, l’està duent a terme l’empresa Guerola Transfer S.L.U, i quan finalitzen les labors el recorregut entre els dos nuclis urbans podrà realitzar-se amb una major seguretat i comoditat.

El contracte menor signat amb la citada companyia, que inclou una millora d’obra de 17.983,88€ sense cost algun per al consistori, resol la reivindicació realitzada per nombrosos veïns de la localitat de disposar d’un recorregut fins al Romaní que reunira unes millors mesures de seguretat per als vehicles, tant cotxes, com a furgonetes i bicicletes, atès que l’estat de deterioració a causa del trànsit rodat i les pluges dels últims anys havien danyat seriosament la superfície amb nombrosos desperfectes, sobretot esquerdes i pegats.