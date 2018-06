Almussafes reconeix l’esforç de 110 joves esportistes en la seua X Gala Jove de l’Esport

Connect on Linked in

L’acte se celebrà el passat divendres 22 de juny a la vesprada, en la sala d’actes del Centre Cultural de la localitat

L’alcalde els felicità pels seus triomfs i els animà a seguir esforçant-se la pròxima temporada

Almussafes, a 24 de juny de 2018. Un total de 110 esportistes joves de fins a 16 anys foren homenatjats el passat divendres en la X Gala Jove de l’Esport organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes. L’alcalde de la localitat, Toni González, el regidor d’Esports, Pau Bosch, i els presidents i representants dels seus respectius clubs reconegueren públicament l’esforç realitzat durant la temporada per a aconseguir importants posicions en les diferents proves disputades amb el lliurament de sengles diplomes acreditatius i diversos detalls commemoratius. Durant l’acte, que comptà amb diverses exhibicions de ball i gimnàstica rítmica, el primer edil es comprometé a seguir apostant per l’esport local perquè els joves del municipi puguen desenvolupar el seu talent en les millors condicions.

Amb el final de la temporada, l’Ajuntament d’Almussafes ha volgut homenatjar, com ha vingut fent des de fa deu anys, als esportistes de la localitat menors de 16 anys pels seus triomfs en les seues respectives disciplines esportives. El pati de butaques de la sala d’actes del Centre Cultural del municipi va aconseguir, divendres passat, el ple absolut gràcies a la presència de quasi 500 xicotets talents de la població en la X Gala Jove de l’Esport, un dels actes més destacats de la programació que integra el Mes de l’Esport, que va començar el passat 26 de maig i continuarà desenvolupant-se fins al pròxim dissabte 30 de juny.

En total, durant l’acte, que va començar a les 18.30 hores i va estar presidit per l’alcalde d’Almussafes, Toni González, i el regidor d’Esports, Pau Bosch, foren homenatjats 110 esportistes pels seus assoliments en la pista, el camp, el tatami, el tapet o la pista. Seguint el guió establit, els joves anaren pujant a l’escenari, on reberen un diploma acreditatiu de part del consistori municipal.

“L’esforç i la constància ha de reconèixer-se i premiar-se perquè són les bases per a aconseguir un futur millor en tots els àmbits de la societat. Ells són els nostres xicotets herois i volem que sàpiguen que són un exemple a seguir no solament per a altres xiquets i xiquetes sinó per a tota la ciutadania almussafenya”, destaca el primer edil.

Les primeres a ser rebudes en l’escenari foren les deu integrants de l’equip Cadet Femení Blanco del Club de Bàsquet Almussafes, les quals fa unes setmanes es van proclamar campiones de lliga. Posteriorment rebé l’afecte del públic l’equip Aleví A de l’Almussafes Club de Futbol, ja que els 13 jugadors aconseguiren el subcampionat de lliga en la seua categoria. Les joves del Club Esportiu Gimnàstica Almussafes (CEGA) també tingueren el seu protagonisme durant la gala. Un total de 47 gimnastes, algunes d’elles subcampiones d’Espanya i amb ors en campionats autonòmics reberen les seues recompenses i posaren en les tradicionals fotografies de grup.

També estigueren presents els arquers del Club de Tir Amb Arc de la població. D’aquesta entitat reberen el seu reconeixement quatre dels seus integrants i del Club Yoko-*Kan foren 13 joves. Per la seua banda, l’equip Infantil del Club de Tennis comptà amb el suport de la platea pels resultats obtinguts en el seu primer any de competició i, de la mateixa forma, foren reconeguts també dos ciclistes del Club Ciclista Al Tran Tran.

Finalment, protagonitzaren també l’homenatge de les autoritats locals alguns dels esportistes d’Almussafes que competeixen en clubs d’altres poblacions, com Adrián Ribes, Gael Bosch i Óscar Linares, del Club de Básquet Roquette de Benifaió, i les joves esportistes Lucía Álvarez i Ruth Rodríguez, del Club de Gimnàstica Rítmica Roquette de Benifaió.

Durant la vesprada, els assistents a l’acte pugueren gaudir de diferents actuacions i exhibicions. Col·laboraren en l’ambientació de la gala el grup d’hip-hop i funky Wild Crew, l’equip benjamí del CEGA, que han aconseguit aquesta temporada el subcampionat autonòmic, i l’equip infantil d’aquest mateix club, que han aconseguit la victòria aquest 2018 en l’Open Autonòmic. Per a concloure la trobada, els 110 esportistes homenatjats han pujat a l’escenari per a posar en la tradicional fotografia de família. “Una vegada més hem volgut plantejar aquest acte perquè és una genial forma de donar visibilitat a l’esperit de superació. Des de l’Ajuntament d’Almussafes no podem fer una altra cosa que seguir apostant fort pel desenvolupament dels clubs perquè són la clau perquè el talent que tenim puga créixer i eixir a l’exterior”, explica Pau Bosch.