Almussafes registra 36 donacions de sang en la convocatòria d’agost

El Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana va instal·lar ahir dimecres 22 d’agost el seu punt de donació en la localitat

La ciutadania tindrà una nova oportunitat de col·laborar amb aquesta causa el pròxim dimecres 26 de setembre de 17 a 21 hores

Almussafes, a 23 d’agost de 2018.

Ahir, dimecres 22 d’agost, el Centre de Salut d’Almussafes va acollir la cinquena convocatòria de donació de sang en el que va de l’any en la localitat. De 17 a 21 hores, un equip de professionals del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana format per un metge, tres infermeres, un auxiliar, un celador i un conductor van gestionar un total de 36 donacions, entre les quals es trobava la d’una persona que encara no havia donat mai fins ara.

Tal com marca el protocol i per a garantir la seguretat, les persones interessades a col·laborar amb aquesta causa se sotmeten prèviament a l’extracció a un examen dirigit per un facultatiu per a determinar si reuneixen les condicions exigides per la legislació. En el mateix, s’avaluen diverses qüestions com l’edat, el pes, les malalties patides en els últims mesos, els viatges realitzats fora del nostre país, la tensió arterial i la quantitat d’hemoglobina, entre unes altres.

El punt de donació de sang d’Almussafes tornarà a obrir les seues portes en el centre de salut del municipi dues vegades més durant aquest 2018, concretament els dimecres 26 de setembre i 21 de novembre. La ciutadania almussafenya tindrà, per tant, dues noves oportunitats per a seguir demostrant la seua solidaritat amb la resta de la societat.