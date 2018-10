Almussafes rendix homenatge als seus majors nonagenaris

Print This Post

Autoritats locals i representants de la Junta Directiva de l’Associació de Jubilats visiten a un total de nou majors dels 24 nascuts en 1928

Part de l’acte va tindre lloc en la residència i centre de dia “La Vila” d’Almussafes, on residixen quatre de les persones nonagenàries

Amb motiu de la XL edició de la setmana d’Homenatge als Majors l’alcalde, Toni González, junt amb la regidora dels Majors, Paqui Oliver, i integrants de la Junta Directiva de l’entitat van realitzar, durant el matí de dissabte passat dia 27, la visita institucional a nou dels 24 veïns i veïnes que enguany 2018 celebren les seues nou dècades de vida.

Del 22 al 28 d’octubre, Almussafes ha celebrat el quaranta aniversari de l’homenatge als seus majors. Durant la penúltima jornada abans de la clausura, i coincidint amb el dia de portes obertes en la residència i centre de dia del municipi, les autoritats, junt amb els representants de la Junta Directiva de l’Associació de Jubilats i Pensionistes, van recórrer els domicilis particulars de María Llopis Girona, Felicidad Prados Migueláñez, Ángeles Guixot Santacruz, Enrique Atanasio Bosch i Vicenta Llopis Blasco per a felicitar-los per la seua longevitat, ànim, energia i història de vida. Així mateix, van rendir homenatge públic a quatre dels residents de “La Vila” també nascuts l’any 1928, Consuelo Martínez Ponce, María Mezquita Polo, Isabel Rodrigo Forcada i Juan Toledo Carrizo.

Segons declara l’edil delegada, Paqui Oliver, “Es tracta d’un dels actes més emotius i entranyables de tota la setmana commemorativa, una tradició que tant les persones majors homenatjades com les seues famílies viuen amb gran emoció”.

Encara que les autoritats, junt amb el president, José Dòria, i la Junta Directiva del col·lectiu es van desplaçar fins a nou domicilis per a felicitar els majors nonagenaris del municipi, enguany la xifra registrada és d’un total de 24. “Algunes visites no han pogut realitzar-se per qüestions personals de les persones majors, encara que totes elles rebran l’obsequi institucional”, explica Paqui Oliver.