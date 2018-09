Almussafes reobri els patis dels centres educatius en horari extraescolar

Connect on Linked in

Amb esta iniciativa, l’executiu local dota de dos grans zones d’oci al col·lectiu de jóvens del municipi

A partir de dilluns que ve 1 d’octubre, els patis dels col·legis públics Almassaf i Pontet reprendran el programa d’obertura al públic, fora de l’horari lectiu del curs 2018-2019. De dilluns a divendres entre les 16.45 i les 19 hores i els dissabtes de 10 a 13.30 hores, la ciutadania almussafenya, especialment el públic infantil, podrà utilitzar les instal·lacions per a practicar esport o per a disfrutar dels seus moments d’oci. Com cada any, l’Ajuntament d’Almussafes facilitarà un servici de consergeria per a la supervisió i la neteja d’estos espais.

Amb el començament del nou curs escolar, l’executiu d’Almussafes recupera una de les iniciatives dirigides al col·lectiu infantil que major acollida ha tingut durant els últims anys: l’obertura dels recintes escolars després de la finalització de l’horari lectiu. A partir de dilluns que ve 1 d’octubre, els patis dels CEIP Almassaf i Pontet obriran les seues portes al públic entre setmana de 16.45 a 19 hores i els dissabtes de 10 a 13.30 hores, perquè els menors de la localitat disposen de dos grans àrees destinades a l’entreteniment.

“Les zones de recreació de les escoles compten amb pistes esportives per a la pràctica d’esports com el futbol o el bàsquet, per la qual cosa a més d’oferir més espai per al gaudi dels més xicotets estem fomentant l’exercici físic, un dels grans compromisos que desenrotllem des del govern municipal en matèria educativa i esportiva”, comenta el regidor d’Educació i Esports, Pau Bosch.

En esta edició de la campanya, s’ha establit de nou un servici de consergeria en cada centre escolar, els responsables del qual s’encarreguen de portar la supervisió i la neteja de les esmentades àrees, a més de facilitar que les persones usuàries puguen accedir als banys de les infraestructures educatives.