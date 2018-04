Almussafes rep el Premi Humana Circular pel seu compromís amb la integració social i laboral

Connect on Linked in

• Paqui Oliver va arreplegar el guardó ahir a la vesprada, en un acte en l’Ateneu Mercantil de València.

• Els premis es van entregar durant el seminari de gestió sostenible del residu tèxtil i economia circular a la Comunitat Valenciana.

Abril de 2018. Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització que des de 1987 promou la protecció del medi ambient a través de la reutilització de tèxtil i du a terme programes de cooperació en África, Amèrica Llatina i Àsia així com de suport local a Espanya, ha entregat a l’Ajuntament d’Almussafes un dels Premis Humana Circular, que distingixen a les entitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana que han destacat en la gestió eficient dels residus, el foment del desenrotllament sostenible i de models econòmics circulars.

Almussafes ha obtingut el premi pel seu compromís amb la integració social i laboral. Va arreplegar el premi la regidor Paqui Oliver, qui va expressar el seu agraïment i va manifestar: “La nostra ciutadania està molt conscienciada amb la importància del reciclatge i la reutilització i des de l’Ajuntament i, més concretament la Regidoria de Medi Ambient, desenrotllem nombroses campanyes en este sentit ”.

Humana va recuperar 9.963 kg de tèxtil usat en 2017 en el municipi, la qual cosa confirma la confiança de la ciutadania cap a un model de gestió del residu tèxtil amb finalitat social. Les enamores procedixen dels huit contenidors de la via pública, on la ciutadania deposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de llar que ja no utilitza i als que Humana dóna una segona vida.

L’entrega dels Premis Humana Circular, celebrada ahir a la vesprada en l’Ateneu Mercantil de València, estava emmarcada en la jornada “Avançant cap a l’economia circular. Gestió sostenible del residu tèxtil a la Comunitat Valenciana”. Organitzada per Humana, l’objectiu d’esta cita era exposar des d’una perspectiva pràctica en què consistix este nou model econòmic i constatar que una òptima gestió dels residus és fonamental dins de l’economia circular.

La jornada ha comptat amb tres ponents: Anabel Rodríguez, Directora Executiva de la Fundació per a l’Economia Circular; José Vicente Martí Bosca, Coordinador de Sanitat Ambiental de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, i Pablo Ramiro, Director de Desenrotllament de Negoci de Recovertex-Hilaturas Ferre.

Anabel Rodríguez, Directora Executiva de la Fundació per a l’Economia Circular, ha assegurat que “l’economia circular suposa una nova forma de pensar i d’actuar”. “És una qüestió transversal que afecta tots els agents econòmics i socials”, ha afegit, “ara el focus no residix en la gestió dels residus generats sinó en el fet de que els residus són un recurs. En este sentit, no sols cal gestionar-los bé sinó que cal aprofitar el valor que tenen. És un balafiament portar residus als abocadors; si ho fem així, estem tirant diners en un escenari d’escassetat de recursos”.

Pablo Ramiro, Director de Desenrotllament de Negoci de Recovertex-Hilaturas Ferre, ha assenyalat que el residu tèxtil “és un recurs massa valuós per a desperdiciar-ho”. “La nostra matèria primera per a obtindre fils, que després s’utilitzaran per a teixir diferents enamores, és el cotó que arrepleguem de residus del tèxtil”, ha afegit.

José Vicente Martí Coordinador de Sanitat Ambiental de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, ha afirmat que “una òptima gestió de residus redunda en benefici de la salut dels ciutadans”.

El guardó

El premi és un dibuix realitzat per xiquets i xiquetes d’entre 7 i 10 anys, que han plasmat la seua idea de la reutilització, el reciclatge, el medi ambient i el desenrotllament sostenible. La il•lustració es va realitzar durant un taller dut a terme per Humana a Benijófar (Alacant), en el que els participants es van inspirar en els valors que representen el nostre treball.

Sobre Humana Fundació Poble per a Poble

Humana Fundació Poble per a Poble promou des de 1987 la protecció del medi ambient a través de la reutilització de tèxtil i desenrotlla programes de cooperació en África, Amèrica Llatina i Àsia així com de suport local a Espanya. La Fundació du a terme campanyes de sensibilització entorn de la importància de la reutilització i el reciclatge de tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a la cooperació en els països del Sud. Humana compta amb més de 550 empleats. Forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa a organitzacions de 31 països.