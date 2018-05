Almussafes rep una subvenció de prop d’un milió d’euros de la Generalitat Valenciana per al foment de l’ocupació

Connect on Linked in

L’ajuda permetrà la contractació de 60 persones durant dotze mesos per a treballar en distints departaments de l’administració municipal

La selecció es realitzarà a través del Servef, per la qual cosa per a optar és necessari constar com desocupat i ser beneficiari del Programa Garantia Juvenil

Almussafes, a 18 de maig de 2018. La Generalitat Valenciana acaba de concedir-li a l’Ajuntament d’Almussafes dos subvencions per a desenrotllar en la localitat els programes de foment de l’ocupació Empuju i Emcuju, amb els quals el Servef ofereix una oportunitat laboral als menors de 30 anys, inscrits en el Servici Valencià d’Ocupació i Formació com desocupats amb totes les dades de formació i experiència actualitzades i actives i ser beneficiaris en el Programa de Garantia Juvenil impulsat per la Unió Europea. En concret, gràcies als 953.558,28 euros que rebrà sumant ambdós programes, el consistori municipal podrà contractar a 60 persones durant 12 mesos per a la seua incorporació als diversos departaments de l’administració local. “És una excel•lent notícia per a Almussafes perquè quan es treballa conjuntament i de manera coordinada entre les diverses administracions i es mantenen bones relacions amb les mateixes, els resultats es multipliquen”, destaca l’alcalde de la població, Toni González, el qual a més incidix en l’excel•lent treball realitzat des de la Regidoria d’Ocupació i l’Agència de desenrotllament local i en els bons projectes presentats, “tres qüestions que, sens dubte, han assegurat l’èxit de la iniciativa”.

L’estratègia impulsada per l’Ajuntament d’Almussafes a través de la seua Regidoria d’Ocupació per a lluitar contra la desocupació continua obtenint el suport de l’administració autonòmica valenciana. Ahir, dijous 17 de maig, es va fer públic que el consistori municipal rebrà prop d’un milió d’euros per a la contractació de 60 persones durant 12 mesos gràcies a la inclusió de la localitat en els programes Empuju i Emcuju que implementa el Servici Valencià d’Ocupació i Formació (Servef) per als menors de 30 anys en desocupació degudament inscrits com a demandants d’ocupació.

En concret, la Generalitat Valenciana li ha concedit a Almussafes una subvenció de 472.149,72 euros dins del programa Empuju i d’altres 481.408,56 euros dins del programa Emcuju, la qual cosa sumen 953.558,28 euros en les convocatòries de 2018, una de les xifres més altes de tota la Comunitat Valenciana, respecte al nombre d’habitants. En ambdós casos, la selecció es realitzarà a través de l’oferta d’ocupació del Servef, per la qual cosa resulta imprescindible que els interessats estiguen inscrits com desocupats amb totes les dades de formació i experiència actualitzades i estar actius i ser beneficiaris en el Programa de Garantia Juvenil impulsat per la Unió Europea i que es dirigix a persones d’entre 16 i 30 anys.

Després de l’anunci de concessió s’obri un període d’al voltant de dos mesos perquè es duga a terme el procés i l’administració local formalitze els corresponents contractes, per la qual cosa s’espera que les persones seleccionades puguen incorporar-se als seus llocs durant l’estiu. “És una excel•lent notícia per a Almussafes perquè quan es treballa conjuntament i de manera coordinada entre les diverses administracions els resultats es multipliquen. Esta concessió permetrà contractar a 60 persones, amb tot el que això comportarà per a ells i les seues famílies, però a més permetrà continuar prestant a la ciutadania servicis de primer nivell en els distints departaments municipals”, destaca el president de l’executiu local i regidor d’Ocupació, Toni González.

Llocs

L’Agència de desenrotllament local de la població ha confirmat que la distribució dels llocs s’ha realitzat després de l’estudi de les necessitats per part dels responsables de les distintes àrees municipals, “perquè l’objectiu és continuar millorant la gestió de tota l’estructura de l’Ajuntament”, explica el primer edil. Els 30 seleccionats del programa Empuju es distribuiran de la manera següent: 21 persones treballaran en el departament d’Urbanisme per al desenrotllament de tasques relacionades amb la neteja, la jardineria i el manteniment, 2 en el d’Informàtica, altres 2 en el de Policia, 2 més en l’àrea de Cultura, Esports, Educació i Joventut, i 3 més en la de Benestar Social i ADL.

Per la seua banda, es preveu que les 30 persones que s’incorporaran al programa Emcuju, dirigit a jóvens qualificats, ho facen en Benestar Social i ADL (8) per a cobrir els diversos programes d’atenció a la ciutadania, entre els quals es troben el socioeducatiu, absentisme escolar, psicologia comunitària, inclusió i convivència social, integració sociolaboral o foment del comerç, entre altres. En el departament d’Educació, Esports, Cultura i Joventut treballaran altres 9 persones per al desenrotllament dels programes d’activitat física i salut i ciutat dels xiquets. A més, 3 persones reforçaran el departament d’Informàtica, 2 el d’Urbanisme, 2 l’Arxiu, altres 2 el de la Policia, 2 més el de Comunicació, 1 el de Gestió Tributària i 1 l’àrea de Secretaria.