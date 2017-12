Almussafes repartix 5.000 euros en vals comercials en la II edició de “Tot al teu poble”

Amb esta iniciativa, l’ajuntament potència les compres de Reis en els establiments comercials locals……

35 tiquets se sortegen entre els veïns amb un valor de 100, 150 i 200 euros

Almussafes, a 26 de desembre de 2017. El saló de plens de la Casa Consistorial d’Almussafes ha acollit, hui dimarts a les 11 hores del matí, la cerimònia d’entrega de premis de la segona edició de la campanya comercial “Tot al teu poble”. Després del sorteig de vals, celebrat divendres passat 22, un total de 35 veïns i veïnes d’Almussafes han arreplegat els seus tiquets per valor de 100, 150 i 200 euros, que podran intercanviar per productes en els més de 200 comerços adherits a la campanya. Es tracta d’una iniciativa promoguda per la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament, en col•laboració amb l’Associació d’Empresaris i Comerciants de la localitat (Aecal).

Després de la celebració del sorteig públic a càrrec de l’edil de Comerç, Davinia Calatayud, durant el matí de hui dimarts 26, la sala de plens de l’ajuntament ha acollit l’acte oficial d’entrega dels vals comercials als veïns que, entre l’1 i el 21 de desembre, han realitzat les seues compres nadalenques en els negocis locals participants en la campanya, prop de 200 empreses.

Amb la proposta “Tot al teu poble” es busca promoure el consum i el comerç sense eixir del nucli urbà i facilitar a la ciutadania, d’esta manera, les compres nadalenques i de Reis. Els 35 agraciats han rebut xecs amb un valor de 100, 150 i 200 euros, els quals els serviran per a adquirir obsequis, productes o tractaments fins al 5 de gener en qualsevol de les botigues de la població que enguany s’han sumat a este certamen de promoció i foment del xicotet comerç local.

L’edil de Comerç, Davinia Calatayud, ha felicitat els guanyadors i ha entregat els premis de l’esmentada iniciativa municipal, a la qual s’ha destinat un pressupost de 5.000 euros. Durant l’acte, la regidora ha donat l’enhorabona als agraciats i ha recordat el ferm compromís de l’ajuntament amb les pimes locals, així com l’objectiu del projecte “Tot al teu poble”, “que és el d’incentivar els gastos d’estes dates per mitjà de compres responsables i de qualitat en els propis establiments comercials d’Almussafes”.