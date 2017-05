Almussafes se suma al programa Pacient Actiu de la Generalitat Valenciana

La iniciativa, que s’inaugurarà en el municipi la setmana que ve, està dirigida a malalts crònics i cuidadors de pacients dependents

Ahir a la vesprada es va donar a conéixer el contingut del projecte durant la conferència organitzada per l’Associació de Fibromiàlgia de la localitat

Almussafes, a 17 de maig de 2017. Amb motiu de la celebració d’una ponència per a millorar la qualitat de vida dels afectats per la fibromiàlgia ahir a la vesprada en el Centre Cultural d’Almussafes, en la que va participar el conegut doctor Vicente Palop Larrea, la directora de l’Àrea de Benestar Social, Ocupació, Desenrotllament Local i Promoció Econòmica de l’ajuntament, Laura Acuña, acompanyada per la responsable d’Infermeria del Centre de Salut de Benifaió, Ana María Alabort, i l’infermer Jesús Barrachina, va donar a conéixer els ciutadans la posada en funcionament del programa Pacient Actiu en la població.

Des del departament de Benestar Social, el consistori d’Almussafes pretén continuar avançant en la busca de propostes que potencien la salut dels veïns, especialment d’aquells que patixen alguna malaltia crònica i necessiten rebre cures i ferramentes especials.

Amb este objectiu, ahir a la vesprada es va presentar en la sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes el programa Pacient Actiu, un projecte oferit per la Generalitat Valenciana i que es posarà en marxa en la localitat la setmana que ve. Un total de 15 persones ja s’han inscrit en els tallers que acollirà la sala de conferències del Centre Cultural i sobre els quals s’articula esta iniciativa.

La directora de l’àrea de Benestar Social de l’ajuntament, junt amb la responsable d’Infermeria del Centre de Salut de Benifaió i l’infermer Jesús Barrachina van explicar ahir als veïns el contingut d’este pla durant la xarrada que va organitzar l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia d’Almussafes amb el doctor Vicente Palop Larrea com a ponent invitat.

El programa Pacient Actiu està concebut com un instrument de suport a les persones que conviuen amb alguna malaltia crònica (com a diabetis, problemes cardiovasculars i respiratoris i altres malalties físiques o mentals de llarga duració) per a ajudar-los a adquirir un millor autoatenció de la seua salut. A més, també es dirigix als cuidadors de pacients dependents. Entre els principals objectius de la iniciativa, llançada per l’ens autonòmic per a recolzar i capacitar als participants que acudisquen als tallers i assegurar així el seu benestar, estan afavorir els hàbits de vida saludables, millorar els resultats en salut i la comunicació amb els professionals sanitaris, complir de forma efectiva les recomanacions i tractaments i aprofitar els recursos sanitaris amb eficiència.

Tallers entre iguals

Pacient Actiu es desenrotllarà a través de sessions pràctiques on es facilita l’intercanvi de coneixements entre persones que compartixen l’experiència d’alguna afecció crònica. El taller, basat en la formació entre iguals, s’impartirà en la sala de conferències del Centre Cultural d’Almussafes per dos tutors, professionals i al mateix temps pacients afectats per malalties cròniques, que han sigut formats i acreditats per la Universitat americana de Stanford. El curs tindrà una duració de 6 setmanes consecutives amb trobades de dos hores i mitja setmanals. Encara que ja s’han registrat 15 veïns interessats, les inscripcions romanen obertes i podran formalitzar-se directament en el mostrador del Centre de Salut fins a la confecció final del grup.

“La salut dels ciutadans és un dels assumptes que més ens preocupen tant a la direcció de l’àrea de Benestar Social de l’ajuntament com a l’equip de govern, i és per això que continuarem avançant en l’obertura de noves vies que ens ajuden a millorar-la per mitjà del treball conjunt i compromés”, va afirmar Acuña.

Més informació respecte d’això en el portal www.cuidatecv.es.