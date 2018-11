Almussafes, seu del congrés de formació de persones adultes 2018

Connect on Linked in

Més de 160 docents es donaran cita en el Centre Cultural durant les jornades de divendres que ve 16 i dissabte 17 de novembre

La Conselleria d’Educació és l’organitzadora de l’esdeveniment, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes

En tan sols dos dies s’inaugurarà a Almussafes el Congrés de formació de persones adultes titulat “La FPA: un camí d’oportunitats”, organitzat per les assessories de l’àmbit de formació de persones adultes de totes les comarques valencianes, des de Castelló fins a Orihuela. Està previst que a les 9 hores de divendres que ve 16 de novembre, les autoritats procedisquen a obrir la iniciativa educativa, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament, que ha posat a disposició dels participants les dependències culturals de la ciutat, especialment el Centre Cultural on es realitzaran les sessions formatives. Dinamització social de l’alumnat, formació ocupacional i organització curricular són les tres qüestions que s’abordaran fins a les 14 hores de dissabte que ve 17 de novembre a la localitat.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana, per mitjà del Servici de Formació del Professorat i la xarxa de CEFIRE (Centres de Formació i Recursos Educatius) ha organitzat al llarg de l’any 2018 diferents congressos dirigits als docents de totes les etapes educatives no universitàries, de totes les matèries i de tot el territori.

La finalitat dels esmentats esdeveniments és oferir una formació actualitzada des del punt de vista científic i didàctic, de manera que combine la impartició de ponències de persones expertes en uns quants camps del coneixement i les experiències d’aula més reeixides que formen part de les bones pràctiques docents.

Els centres de formació de persones adultes abracen una diversitat d’alumnat molt extensa, siguen de titularitat de la Generalitat Valenciana o de titularitat municipal, encara que a tots ells els unix el compromís per atendre persones majors de 18 anys, que busquen una formació al llarg de la vida. És per això que l’organització dels centres oferix programes formatius per a l’obtenció del graduat en educació secundària (per a majors de 18 anys), ensenyança de les llengües oficials valencià i castellà com a llengua estrangera, preparació de proves específiques per a l’accés al batxillerat, als cicles formatius o a la universitat, preparació de les proves de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, cursos d’anglés o tallers de qualsevol tipus, com per exemple d’informàtica o d’itineraris etnobotànics, entre altres.

En la base d’esta oferta formativa tenen un paper especial l’atenció educativa a les persones amb una vulnerabilitat social específica, siga per les necessitats de formació acadèmica com per les d’integració social. Per això, en el congrés que ara s’ha organitzat s’han establit tres blocs de continguts que marcaran les ponències de persones expertes i les aportacions de bones pràctiques educatives de centres: dinamització social de l’alumnat, formació ocupacional i organització curricular.

Entre les ponències es compta amb la presència del professor de la UV-EG José Beltrán Llavador, investigador que ha analitzat la situació de molts col·lectius que la societat invisibiliza. També presenta les seues investigacions la professora de la UV-EG Purificación Peris García sobre el paper de la universitat en la formació de la gent gran. A més, destaquen ponents procedents de diferents parts de l’Estat espanyol com Catalunya i Andalusia. Tenen un espai reservat especialment les experiències didàctiques d’èxits dels centres de formació de persones adultes valencians.

Este congrés de formació del professorat servirà perquè els prop de 200 docents valencians inscrits tinguen ocasió de conéixer les últimes investigacions en didàctiques aplicades en l’aula, així com les bones pràctiques educatives que es duen a terme als centres de formació de persones adultes. La finalitat és que els intercanvis d’informació didàctica d’estos fòrums revertisquen en una millora del sistema educatiu valencià.