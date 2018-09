Almussafes viu amb intensitat el primer cap de setmana del seu ‘+ Jove 2018’

Connect on Linked in

El Quimerafest es converteix en el punt de trobada dels amants de la música i l’art urbà

La batucada i el correfocs, plenament consolidats en l’agenda d’activitats de la iniciativa

El cap de setmana passat va començar amb èxit a Almussafes el ‘+ Jove 2018’. El divendres 21 a les 19 hores es va inaugurar el programa amb una batucada que va recórrer el centre del nucli urbà de la localitat i aqueixa mateixa jornada a les 22.30 hores les famílies van acudir al parc del Sagrari per a gaudir amb l’espectacle de ‘correfocs’ que van oferir ‘Dimonis Enroscats de l’Alcúdia’. El dissabte la festa va tindre com a emplaçament la zona verda del Polígon Industrial Joan Carles I, on es va dur a terme el segon ‘Quimerafest’, que va incloure un macroconcert amb les actuacions de 14 grups, la ‘Trobada Skate’, una exhibició amb concurs d’art urbà i una trobada en la qual es va debatre sobre la importància de les dones en la música.

Almussafes va acollir amb èxit els dies 21 i 22 de setembre el primer dels dos caps de setmana que componen enguany el ‘+ Jove’, la iniciativa impulsada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de la localitat amb l’objectiu d’incentivar la participació d’aquest col·lectiu ciutadà en la celebració d’activitats que promouen la preservació de les tradicions i el desenvolupament de les seues inquietuds lúdiques, artístiques i formatives.

Més d’un centenar de persones van gaudir de la batucada amb la qual es va obrir l’agenda d’actes. La cercavila, que va començar en l’esplanada del Centre Cultural i va recórrer els carrers Ausiàs March i el Passeig del Parc, l’Avinguda Paral·lel i el parc de les Palmeres, va servir per a calfar motors davant un cap de setmana “intens”, com ho va qualificar la regidora de Joventut, Davinia Calatayud. “Aquests grups animen molt i creiem que les seues actuacions són una bona forma d’anunciar la festa que s’aveïna”, ressalta l’edil.

Aqueixa mateixa nit, a partir de les 22.30 hores, la celebració es va traslladar a l’entorn del parc del Sagrari, on va començar i va concloure el ja tradicional ‘Correfocs’ a càrrec de ‘Dimonis Enroscats de l’Alcúdia’. Desenes de famílies es van acostar per a gaudir de l’espectacle de foc i percussió que cada any la companyia porta fins a la població. Tal com sol ser habitual, la música i la llum van passar pels carrers Sant Josep, Sant Bertomeu, Sueca, Pinar i Sant Josep. Ja de tornada al parc del Sagrari els ‘dimonis’ van oferir al públic assistent un últim i sorprenent número amb el qual es va posar el punt i final a l’activitat.

L’endemà, el consistori municipal almussafeny va programar la segona edició del ‘Quimerafest’, macroesdeveniment en el qual música, art urbà i skate es donen la mà per al gaudi de la joventut. “Hem aconseguit plantejar un esdeveniment en el qual a més de la música de les 14 bandes confirmades i de l’esport de la ‘Trobada Skate’, es potencia l’art urbà gràcies a l’exhibició, el concurs i el taller de grafiti”, explica Calatayud.

‘II Quimerafest”

El conjunt de propostes integrades en el ‘Quimerafest’ es van desenvolupar des de les 10 hores i fins a passada la mitjanit en la zona verda del Polígon Industrial Joan Carles I, espai en el qual també es va instal·lar un punt violeta coordinat per professionals especialistes en assessorament psicològic, legal i emocional de Creu Roja i del voluntariat de Fusa Activa, en col·lectiu musical feminista que dóna visibilitat a les dones en la música. L’objectiu d’aquest stand era informar, prevenir i atendre possibles agressions sexuals i difondre valors com els drets de la dona.

Segons la regidora, “si el problema existeix no podem ocultar-lo. Com més visible estiga i més espais hi haja per a conscienciar a la població i atendre a les víctimes més a prop estarem d’acabar amb la xacra de la violència que s’exerceix sobre la dona”. En la línia de seguir avançant cap a la igualtat, també es va celebrar durant la jornada una tertúlia en la qual es va debatre sobre el paper de les dones en el sector de la música.

El ‘+ Jove 2018’ continuarà aquesta setmana amb més activitats. Hui, dilluns 24 de setembre a les 18 hores, es durà a terme en el Centre d’Informació Juvenil una nova sessió de ‘Punt de Trobada’, títol en el qual s’engloben les reunions mensuals que promouen la participació del col·lectiu de joves. Aquest dissabte 29 de setembre, a les 17 hores en la Pista Polivalent, el color i la música tornaran a protagonitzar una nova ‘Holi Color Almussafes’, en la qual serà la seua tercera edició. Finalment, el dilluns 1 d’octubre, a les 18 hores en el Centre d’Informació Juvenil, es farà una xerrada en la qual s’explicaran algunes tècniques per a afrontar amb més seguretat els períodes d’estudi.