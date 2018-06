Almussord commemora el Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles

Connect on Linked in

Ahir, dijous 14 de juny, de 17 a 19 hores, l’entitat va oferir tallers de llengua de signes i va brindar informació sobre les seues activitats a la ciutadania

L’associació va participar també durant la jornada en el Festival Internacional de Curtmetratges de Ràdio City que es desenvolupa a València

Almussafes, a 15 de juny de 2018. Almussord, l’associació d’Almussafes que reivindica els drets i la inclusió de les persones amb discapacitat auditiva, va commemorar ahir dijous 14 de juny el Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles amb diferents activitats en l’Àgora del Parc Central. L’entitat va oferir tallers de llengua de signes per als xiquets i va informar a la ciutadania sobre les iniciatives que duen a terme per a difondre i normalitzar el seu sistema de comunicació i per a fomentar la seua inclusió social. El seu president, Jorge Fernández, també va participar en una trobada cultural en Ràdio City en la qual es van projectar diversos curtmetratges centrats en el col·lectiu, entre els quals es trobaven el guanyador del II Festival de Curtmetratges en Llengües de Signes organitzat per Almussord, ’58 días’, i pel treball presentat per la mateixa entitat al certamen, ‘El Abuelo’.

En 2014, el Consell de Ministres va establir el 14 de juny com el Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles amb l’objectiu de promoure la seua difusió i normalitzar el seu ús entre la societat. Des de llavors les entitats, entre elles Almussord, aprofiten aquesta efemèride per a seguir acostant a la ciutadania aquest sistema de comunicació que el col·lectiu considera que ha de ser declarat com bé del patrimoni cultural immaterial.

L’associació almussafenya, la primera de tota la Ribera Baixa a establir-se, va programar per a la vesprada d’ahir diferents activitats per a les persones que es van acostar de 17 a 19 hores a l’estand que van instal·lar per a l’ocasió en l’Àgora del Parc Central de la localitat. En ell, els integrants de l’entitat van oferir tallers de llengua de signes i van informar a la ciutadania sobre la commemoració i també sobre les iniciatives que duen a terme durant l’any en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes per a contribuir a la inclusió de les persones amb problemes d’audició.

Durant la vesprada, el president d’Almussord, Jorge Fernández, va participar en l’activitat organitzada per Ràdio City València dins del seu Festival Internacional de Curtmetratges. Aprofitant la commemoració del Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles, el local va programar una xarrada sobre llengua de signes en la qual es van abordar qüestions relacionades amb aquest tema, com els reptes que hi ha per davant per a aconseguir una millor integració.

L’acte va incloure la projecció de tres curtmetratges, entre ells el guanyador del II Festival de Curts d’Almussord, ’58 días’, del director francés Gilles Cervantes, i ‘El Abuelo’, producció de la pròpia entitat que va aconseguir en aquest mateix certamen els premis al millor guió i millor interpretació femenina.

En el manifest que la Confederació Estatal de Persones Sordes va fer públic ahir amb motiu d’aquesta commemoració, sol·liciten, a més de la declaració de les llengües de signes com bé del patrimoni cultural immaterial, “que Espanya lidere, fomente i recolze la inclusió de les llengües de signes dels estats europeus en la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, ja que una de les principals manques de la Carta té a veure amb la no inclusió de les llengües de signes malgrat ser utilitzades per milions de persones, i estar històricament documentades en tots els estats membres del Consell d’Europa”.