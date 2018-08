Almussord prepara un nou curs de comunicació en llengua de signes

Connect on Linked in

Almussafes, a 21 d’agost de 2018. Les persones que desitgen conèixer de prop la llengua de signes tenen una nova oportunitat de formar-se en aquesta matèria a Almussafes. Almussord està organitzant un nou taller de comunicació en llengua de signes que s’impartirà els dimarts de setembre i octubre de 17.30 a 19 hores en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes de la localitat (CMFPA). Les persones interessades podran inscriure’s en el mateix CMFPA una vegada òbriga les seues portes la infraestructura educativa per al començament de la nova temporada. En la iniciativa es donaran a conèixer els continguts bàsics per a poder conversar amb persones amb dificultats auditives.

Almussord, la primera associació creada en la comarca de la Ribera Baixa amb l’objectiu d’impulsar iniciatives que milloren la qualitat de vida i permeten lluitar per la plena inclusió social del col•lectiu de persones amb dificultats auditives, reprendrà amb l’inici del nou curs la seua intensa activitat formativa.

Els dimarts de setembre i octubre portarà a terme en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes (CMFPA) un nou taller de comunicació en llengua de signes. Les sessions, que seran impartides per professionals especialitzats en la matèria, es desenvoluparan de 17.30 a 19 hores i les persones interessades a participar en les mateixes hauran d’inscriure’s en el mateix centre educatiu a partir del mes de setembre.

Aquest tipus de cursos, que l’entitat programa periòdicament des de principis de 2016 amb un gran acolliment per part de la ciutadania de la localitat, donen a conèixer a les persones assistents els continguts bàsics per a entaular una comunicació amb persones amb discapacitat auditiva.

Per a participar en el taller no és necessari formar part d’Almussord ni tenir coneixements previs sobre el tema, per la qual cosa des de l’entitat animen als almussafenys i les almussafenyes a adherir-se a la convocatòria. Per a més informació, l’associació posa a la disposició de la ciutadania el correu electrònic almussord@gmail.com, on s’atendran tots els dubtes.

L’entitat, creada a l’octubre de 2015, també organitza durant l’any altres activitats, entre les quals destaquen el Festival de Curtmetratges en Llengua de Signes i la commemoració del Dia Nacional de les Llengües de Signes Espanyoles, entre d’altres.