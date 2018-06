Alqueriarte arriba a la seua fi amb una gran participació i una festa d’inauguració , al parc de l’Alquerieta, Alzira

Connect on Linked in

Alzira, 29 de juny del 2018.- Esta vesprada, a les 19 hores, al parc de l’Alquerieta (c/Trafalgar), tindrà lloc una festa com a colofó a Alqueriarte, una activitat que s’ha dut a terme al barri amb la realització de diferents murals. L’activitat comptarà amb música, animació i una exposició fotogràfica del procés de construcció dels murals.

Les persones participants tindran l’oportunitat de recórrer els carrers del barri i conéixer de prop el resultat d’este treball col·lectiu, que ha deixat sis murals repartits per diferents carrers. S’han utilitzat diferents estils i tècniques per a plasmar elements com la igualtat de gènere, la riquesa de la diversitat cultural o l’art com a generador d’espais de transformació social.

La regidora de Serveis Socials, Marina Mir, ha destacat que “si l’art és participatiu i dona cabuda a la comunitat té un gran potencial dinamitzador i de transformació social. Per això, estem tan contents amb els resultats d’Alqueriarte que han estat molt positius i han servit, a més, per a posar una nota de color i alegria als carrers del barri. Hui inaugurarem els sis murals realitzats dins d’esta activitat. Un dia de festa per a qui vullga acompanyar-nos”.

Durant el mes de juny l’Alquerieta s’ha convertit en el centre de l’art urbà i la pintura mural. Artistes locals i vinguts de diferents ciutats han participat d’este projecte. Però no han estat sols, grups de veïns i veïnes del barri, així com d’altres zones d’Alzira han volgut acompanyar els seus dissenys i deixar la seua empremta en esta iniciativa participativa que va partir de les propostes de la mateixa gent.

L’activitat, organitzada per la Fundació Cepaim i el CPC, ha suposat un espai de trobada, cohesió social i creativitat per a les persones participants, al mateix temps que ha servit per a projectar una imatge diferent del barri. A més, ha participat el grup de dones d’Alzira Encuéntrate, el grup de menors Espai Jove, el grup RIU SalutPública i FISABIO, alumnes de l’IES José María Parra, el grup de dones de l’Alquerieta i l’Escola d’Arts Plàstiques d’Alzira.

Este projecte ha estat possible gràcies al finançament del projecte “Comunitat Intercultural” del Fons d’Asil, Migració i Integració de la Unió Europea, així com de les àrees de Cultura, Serveis Socials i Innovació Social de l’Ajuntament d’Alzira.