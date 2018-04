Alzira acollirà un esdeveniment zombi el proper 5 de maig

Print This Post

Alzira, 6 d’abril de 2018.- Dissabte 5 de maig Alzira acollirà una experiència d’oci alternatiu anomenada ‘Eventos Zombies LZD’, a partir de les 23 hores. Durant tota la nit, els jugadors, dividits entre zombis i supervivents, recorreran els principals carrers d’Alzira i deuran sobreviure, passant per diferents proves, fins a ser evacuats.

L’objectiu del joc és que els supervivents no siguen capturats pels zombis, superen les proves i troben les vacunes que els ajuden a sobreviure. La primera persona en acabar totes les proves i en arribar serà l’evacuat i eixe serà el guanyador.

Es tracta d’un joc apte per a totes les edats (a partir dels 10 anys). Els menors de 14 anys deuran anar acompanyats per un adult major de 18 anys en tot moment. Mentre que els menors de 18 anys hauran de dur una autorització firmada pels pares amb una fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor que firme. El full d’autorització està disponible en el web. En el web també es pot trobar tota la informació relativa al preu de les entrades i a les normes del joc.

El regidor de Joventut, Albert Furió, ha destacat que “sempre intentem fomentar les activitats d’oci alternatiu que permeten una alternativa de diversió per a les nits de dissabte per als nostres joves. Amb este esdeveniment creiem que donem un pas més enllà, i plantegem una activitat original i que, de segur, no deixa indiferent