Alzira acull este dimecres una jornada sobre la reducció de sinistralitat laboral

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Alzira, 27 de març de 2018.– L’Ajuntament d’Alzira i l’Associació Empresarial col•laboren en la jornada “Novetats incentiu BONUS”, organitzada per Umivale. Se celebra este dimecres, 28 de març, de 16 a 17:45 a l’Ajuntament i és totalment gratuïta.

El sistema d’incentius Bonus presenta per a este 2018 novetats a la seua regulació per a les empreses que contribuïsquen a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. La quantia serà del 5 % del import de les quotes per contingències professionals i podrà incrementar-se fins al 10% si s’han realitzat inversions en prevenció de riscos laborals.

Les jornades estan destinades tant a empresaris com a treballadors. Els interessats poden confirmar l’assistència mitjançant l’enllaç següent https://goo.gl/L7Ga9B.

Estructura de les jornades

16 h. Recepció de convidats.

16.15 h. Benvinguda per part del director territorial d’Umivale, Luis Albert, i el segon tinent d’alcalde d’Alzira, Ivan Martínez.

16.30 h. Bonus de novetats del sistema d’incentiu pel tècnic d’afiliació i recaptació d’Umivale, Pedro González.

17 h. Pla de Mobilitat i Seguretat Vial per part del director territorial de Valora, Pablo Tomás.

17.30 h. Precs i preguntes pel director territorial umivale, Luis Albert.

17.45 h. Lliurament de reconeixement de Bonus.