Alzira acull el I Open Ciutat d’Alzira de Taekwondo este dissabte

Alzira 9 de maig de 2018.– El pròxim dia 12 de maig tindrà lloc en el Palau d’Esports el primer Open Ciutat d’Alzira de Taekwondo. El campionat està enfocat a les categories infantils, englobant a tots els xiquets/es nascuts/des entre 2007 i 2014. El format de la competició és oficial i estarà dirigida i controlada per àrbitres oficials de la Federació de Taekwondo.

La regidora d’Esports, Aida Ginestar, ha manifestat: “Sempre és positiu acollir qualsevol competició esportiva de la disciplina que siga i més quan es tracta de campionats en categories infantils. És bo que els nostres menuts tinguen l’hàbit de l’esport i coneguen totes les disciplines esportives que estan al seu abast per a realitzar aquella que més tinga a vore amb les seues inquietuds i destreses”.

El taekwondo és un art marcial d’origen coreà que ha sigut instruït en la civilització asiàtica durant segles. Amb el temps es va anar transformant en un esport modern, en una forma o mètode de bloquejar colps, patejar i colpejar sense armes.

– Tae: peu, puntada.

– Kwon: puny, bloqueig.

– Do: camí, art, mètode o forma de vida.

El taekwondo de hui s’ha desenvolupat no solament com un dels mètodes més efectius en defensa personal sense arma, sinó en un art, un esport emocionant i un excel•lent exercici per a mantenir-se en bones condicions físiques. Tant habilitat com control són requerits en taekwondo quan s’utilitzen tècniques d’atac i defensa, la qual cosa el convertix en un dels esports més competitius i emocionants. El repte radica en l’ús de les seues tècniques sense tenir cap contacte amb el cos del seu oponent; un control sobre els moviments de punyada i puntada és extremament important per a mantenir-se a pocs centímetres de distància.

Significats dels colors en el taekwondo

– Blanc. Significa innocència, com la del principiant que no té encara nocions dels moviments i tècniques de taekwondo.

– Groc. Significa la terra d’on germina i creix arrel d’una planta, igual que s’infonga el taekwondo en una persona.

– Taronja. Significa la perseverança de l’estudiant per a aconseguir les seues metes.

– Verd. Significa el creixement mentre les habilitats del taekwondo creixen i es comencen a desenvolupar com el verd de les plantes.

– Blau. Significa el cel. Cap al cel creix la planta mentre es convertix en arbre, de la mateixa forma que el taekwondo creix en els estudiants.

– Roig. Significa perill. Prevenir el teu oponent, que ha de mantenir-se allunyat mentre tu exercixes el control.

– Marró. Significa que l’estudiant veu el gran hemisferi de les arts marcials.

– Negre. El color oposat al blanc fa referència a la maduresa i experiència del taekwondo. També significa la immunitat de l’estudiant a la foscor i al temor.