Alzira adaptarà els edificis municipals per a persones amb dificultats comunicatives

La Regidoria de Cultura i Esports ha donat a conéixer el projecte per tal d’adaptar els edificis públics amb la implantació del llenguatge per a persones amb dificultats comunicatives.

La comunicació i el llenguatge són essencials per a tot ésser humà per a relacionar-se amb els altres, per a aprendre, per a gaudir i per a participar en la societat. Hui en dia, gràcies a estos sistemes, no s’han de vore frenats a causa de les dificultats en el llenguatge oral. Per esta raó, totes les persones, ja siguen xiquets, joves, adults o gent gran que, per qualsevol causa, no han adquirit o han perdut un nivell de parla suficient per comunicar-se de forma satisfactòria, necessiten utilitzar un SAAC, un Sistema Alternatiu i Augmentatiu de Comunicació.

En este cas el projecte consistix a dotar a tots els edificis esportius i culturals de Pictogrames, més fàcilment reconeixibles, per tal de facilitar la convivència i l’accés de qualsevol ciutadà o ciutadana.

L’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, i la regidora de Cultura i Esports, Aida Ginestar, han visitat l’Associació Comarcal Pro discapacitats Prosub per tal d’acabar de donar-li forma a este projecte amb la col·laboració dels professionals experts en la matèria. “Hem d’agraïr especialment l’activa col·laboració per part de les treballadores del programa IDINEA de Prosub pel treball i l’esforç que estan realitzant en este projecte perquè siga una realitat. Entre totes i tots fem poble, i ho aconseguirem si seguim treballant de la mà”, assegura l’alcalde

Actualment, els edificis públics no estan suficientment adaptats per tal de disminuir les necessitats comunicatives de persones amb dificultats en l’ús del llenguatge. ”Entenem que hem de dotar de sistemes que tenen com a objectiu augmentar i compensar les dificultats de comunicació i llenguatge de moltes persones amb diversitat funcional, per a aconseguir a poc a poc una ciutat una miqueta més amable, integradora i accessible”, ha manifestat la regidora de Cultura i Esports. “Amb gestos tan senzills com la incorporació de pictogrames als panells informatius, estem facilitant que els afectats per esta diversitat funcional puguen moure’s amb molta més confiança”, continua Ginestar.

Entre les causes que poden fer necessari l’ús d’un SAAC trobem la paràlisi cerebral (PC), la discapacitat intel·lectual, els trastorns de l’espectre autista (TEA), les malalties neurològiques com ara l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), l’esclerosi múltiple (EM) o el Parkinson, les distròfies musculars, els traumatismes crani-encefàlics, les afàsies o les pluridiscapacitats de tipologies diverses, entre moltes altres.