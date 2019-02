Alzira adequarà l’espai per tal de visibilitzar l’arc medieval descobert al carrer Chulvi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Després d’estudiar les diverses troballes descobertes a l’atzucac del carrer Chulvi situat a la Vila d’Alzira, i davant la importància de l’arc medieval que es va trobar, entre altres objectes, la Regidoria de Gestió Urbanística va estudiar la possibilitat de condicionar l’espai. Serà un accés a esta zona del carrer Chulvi per tal de facilitar les visites al públic i fer visible eixa nova part de la història que forma part d’Alzira, una volta estiguen finalitzades les obres de restauració i enderroc de les cases en estat de ruïna. Tasques per les quals es van descobrir estes joies morunes.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, ha declarat al respecte: “Alzira és una ciutat amb molta història que encara estem descobrint, i mostra d’això són les últimes troballes que hem descobert al carrer Chulvi, carrer que limita amb Santa Caterina, al barri de la Vila. Una de les mostres és una peça de vidre amb traces daurades, que sembla el coll d’un recipient estret (flascó) i que els experts ens diuen que pot ser dels segles XV i XVI, i l’arc medieval, que a hores d’ara està restaurant-se. Mostres a les que encara se’ls han de realitzar unes cates per tal de determinar la data a què pertanyen.

A més, també ha assegurat que ja han disposat un pressupost per tal de realitzar les proves oportunes de la cata en els elements descoberts, així com també que es portaran a terme les obres de condicionament de l’espai d’accés a l’arc de l’atzucac perquè des del carrer Chulvi, i a través d’una finestra, es puga vore este antic carrer. El regidor també ha assegurat que posteriorment es podran realitzar visites per obres a tot el recinte.