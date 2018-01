Alzira amplia un mes més els contractes dels treballadors agrícoles

Print This Post

Enguany s’han contractat un total de 81 treballadors.

L’Ajuntament d’Alzira ha ampliat el període de contractació dels treballadors desocupats agraris que entraren el passat mes de desembre, concretament en un mes, dins el marc dels convenis de col•laboració del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), per a l’execució de l’obra de millores per al desenvolupament rural d’Alzira.

L’Ajuntament d’ Alzira, a través del programa de Foment d’Ocupació Agrària, invertirà 20.857 euros més en la ciutat, dins el marc dels convenis de col·laboració del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb les corporacions locals.

Cal dir que enguany la quantitat total ha ascendit a 186.622 euros, que ha permés contractar a 81 treballadores i treballadors amb dos mesos de contracte.

.A través d’aquestes actuacions, d’encarregats, capatassos i peons agrícoles, es pretén la millora del drenatge de llits, adequació de camins rurals o parcel·les municipals, millora d’espais ambientals, etc han explicat des del mateix ajuntament.