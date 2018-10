Alzira amplia el “Pla d’Ocupació Juvenil 2018 per a Joves Qualificats 2018”

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA, amplia el “Pla d’Ocupació Juvenil Qualificats 2018” que permetrà contractar 3 joves d’Alzira desocupats amb graduats universitaris o amb mòduls de FP, entre 18 i 30 anys, que s’iniciaran en la seua primera experiència laboral amb un contracte en pràctiques, durant 9 mesos, en els distints departaments de l’Ajuntament.

Aquests nous contractes es sumen als joves ja contractats per l’Ajuntament en aquest Pla d’Ocupació Juvenil al llarg d’aquest any i als 6 contractes de formació de joves a l’atur amb l’Institut de FP Luis Suñer, pels quals impartiran mòduls de Formació Professional al mateix temps que són contractats per l’Ajuntament d’Alzira.

Per a Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: “davant el problema de la desocupació juvenil a Alzira, per al 2018 l’Ajuntament ha augmentat la partida del Pla d’Ocupació Juvenil, tant la modalitat de qualificats com la de “Formació+Ocupació. L’any passat s’augmentà de 6 mesos a 9 mesos els contractes i s’han incrementat la cobertura social de les treballadores i treballadors d’aquest pla”. Cal recordar que des de l’Ajuntament d’Alzira s’ha posat en marxa programa de Joves formació+ocupació i el de Joves Qualificats, amb un pressupost de 385.000 euros amb recursos municipals en el 2018. I que, a més a més, es conta amb el pla «Avalem Joves» que ha suposat la contractació de 47 joves aturats/des, durant any des del passat mes de juliol, amb una inversió de més de 850.000 euros amb el Fons de Garantia Juvenil.

Les bases es poden consultar en www.idea-alzira.com, a les dependències d’IDEA (C/ Ronda d’Algemesí, 4), al telèfon 962455101 i en la mateixa oficina del SERVEF.