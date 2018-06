Alzira atorga 19 noves ajudes a la creació d’empreses ‘EMPRÉN’

Print This Post

Alzira, 12 de juny del 2018. La regidoria de Desenvolupament Econòmic, Treball i Projectes Europeus i IDEA han aprovat concedir 19 noves ajudes

“EMPRÉN” 2018 de creació d’empreses. Aquesta ajuda està destinada a emprenedores i emprenedors que vénen d’una situació d’atur i s’hanconstituït com a autònoms per a poder dur un nou negoci. L’import de les ajudes ascendeix a 550 euros, que equival al 50% de les quotes d’autònom durant el primer any. Cal dir que els beneficiaris reben a través de la Targeta

Alzira l’ajuda per a aquells que han muntat un nou negoci en la nostra ciutat i es trobaven en situació d’atur.

Per a Ivan Martínez, regidor responsable de l’àrea: “L’objectiu és fomentar l’autoocupació però també enfortir el nostre teixit d’autònoms i PIMES.

En el 2017 se’n varen concedir 191 ajudes a empreses en total i es realitzaren 354 atencions en el servei de creació d’empreses d’IDEA. Hem de dir que des d’IDEA s’ha aconseguit dotar de cobertura en tots aquells aspectes que necessiten totes aquelles persones interessades en emprendre un nou negoci en la nostra ciutat: des de l’assessorament en la constitució d’empreses, finançament a baix interés amb els convenis que té signats l’Ajuntament, ajuda a la creació d’empreses, així com formació i capacitació contínua als nous autònoms”.

Cal recordar que des d’IDEA s’ofereix tot un catàleg de serveis per al suport icreació d’emprenedors/es i PIMES:

– Punt PAE d’assessorament d’empresa

– Pla d’empresa i estudi de viabilitat

– Assessorament a la ubicació del local

– Formes de finançament i accés

– Tràmits administratius de constitució

– Subvencions i/o bonificacions a la contractació

– Ajudes i subvencions a la creació d’empreses

– Espai web gratuït en portaldelcomerciante.com d’Alzira