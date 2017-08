Alzira busca recuperar l’ús esportiu del riu Xúquer amb el suport de la Diputació

Josep Bort: «Amb el nou full de ruta per al riu Xúquer es milloraran les condicions de vida i mediambientals de l’entorn i s’incrementaran les oportunitats d’esbarjo per a tota la ciutadania»

El diputat de Medi Ambient ha participat en la tercera edició del ‘Descens del riu Xúquer’ en piragua, una iniciativa que persegueix reconèixer la rellevància natural i vertebradora del caudal

Per tercer any consecutiu la localitat d’Alzira ha celebrat el Descens del riu Xúquer, activitat promoguda per l’Ajuntament d’Alzira i que persegueix reconèixer el paper d’aquest caudal com a element vertebrador i representatiu, no només d’Alzira, sinó de la comarca de la Ribera Alta en el seu conjunt. Una iniciativa en la que ha participat el diputat de Medi Ambient, Josep Bort; la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián; a més de l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez; i el regidor de Medi Ambient, Pep Carreres.

Els clubs de piragüisme d’Antella i d’Alzira han estat encarregats de subministrar el material i dirigir les embarcacions en un recorregut que s’ha iniciat al terme de l’Almúnia i que estava previst que acabara una hora després junt al Pont de Ferro.

Totes tres administracions –Generalitat, Diputació i Ajuntament– treballen conjuntament en la implementació de diferents actuacions i iniciatives encaminades a afavorir la recuperació del riu Xúquer com a valor natural de gran rellevància i el seu ús per a activitats recreatives i esportives, com ara el piragüisme.

El diputat Josep Bort ha reivindicat que «el riu Xúquer és un regal de la natura al qual no se li pot donar l’esquena. Les properes generacions i també les presents han de veure i viure el riu com el important recurs natural que és, i aprofitar el seu valor natural i patrimonial», ha apuntat Bort.

El responsable de l’Àrea de Medi Ambient ha incidit en que l’equip de govern municipal «ha identificat la necessitat de dinamitzar aquest entorn i amb els esforços conjunts de totes les administracions, Alzira i les immediacions del riu Xúquer seran un lloc millor per a viure, amb millors condicions ambientals i majors oportunitats d’esbarjo per a tota la ciutadania. Un nou full de ruta on el riu Xúquer jugarà un paper molt rellevant», ha emfatitzat el diputat.

En aquest sentit, des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha aprovat recentment la concessió a l’Ajuntament d’Alzira d’una subvenció, per valor de 50.000 dins euros, emmarcada dintre del programa de Recuperació d’Espais Degradats implantat per aquest departament, i que té com a principal objectiu escometre tasques per a la recuperació de la flora i vegetació de la ribera del riu. En concret, les actuacions previstes s’executaran en el tram que va des del Pont de Ferro i fins el recinte firal. Una demarcació on recentment s’han trobat exemplars de l’espècie coneguda com herba sabonera (saponaria officinalis), planta que tradicionalment s’ha utilitzat per a la confecció del sabó, quan no es coneixia la sosa càustica i la producció d’aquest element resultava artesanal.

D’altra banda, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural col·labora en aquest projecte mitjançant el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) de la Comunitat Valenciana. Un organisme que facilita els plançons per a la recuperació del riu Xúquer, en un projecte en el que també estan implicats els diferents col·legis d’Alzira i la Fundació Limne, i que enguany, a més, abordarà noves zones i farà partícips a nous centres educatius de la ciutat.