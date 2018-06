Alzira celebra al CPC un sopar comunitari entre dones per celebrar l’Iftar del Ramadà

Connect on Linked in

Alzira, 12 de juny de 2018.- Divendres passat 8 de juny es va celebrar a la plaça Jesús, davant del Centre de Participació Ciutadana, un Iftar del Ramadà en què van participar unes 60 dones i 25 xiquetes i xiquets, de diferents nacionalitats (espanyola, marroquina, algeriana, russa, ucraïnesa, búlgara, uruguaiana, txadiana, etc.)

L’Iftar és el menjar nocturn amb el qual es trenca el dejuni diari, just després del Magrib (posta de sol) durant el mes islàmic del Ramadà, que s’acostuma a fer-se de manera comunitària, amb grups de musulmans que es reunixen per trencar el dejuni.

És per això que sorgix la iniciativa de celebrar este sopar comunitari a partir del qual es va crear un espai de convivència entre dones de diverses religions i cultures, acostant-nos també a les religions i cultures minoritàries d’Alzira. I, sobretot, el fet de compartir esta taula va permetre crear vincles entre les dones participants ja que es va convidar a qualsevol dona que volguera compartir este moment, d’esta manera faran que vaja consolidant-se una xarxa més forta de dones a Alzira.

La regidora de Serveis Socials, Marina Mir, ha manifestat. “La celebració va ser valorada molt positivament per les participants ja que durant la vetlada es va compartir informació sobre el Ramadà, es va compartir la gastronomia marroquina, hi va haver temps per al cant i el ball i per la conversa distesa entre elles, cosa que va comportar un acostament entre les dones individualment així com el plantejament de futures activitats de manera conjunta”.

Esta activitat s’emmarca dins del projecte “Comunitat Intercultural” i la seua organització ha estat mitjançant el treball en xarxa de la Fundació Cepaim, a través del grup de dones Encuéntrate, i pel Centre de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alzira. Així doncs, este treball coordinat es traduïx en una activitat exitosa pel que fa al procés de millora de la convivència i cohesió de les veïnes.