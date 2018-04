Alzira celebra el Dia del Llibre amb diferents activitats

Print This Post

Propostes diverses i activitats variades perquè la celebració d’aquest dia aplegue a tots els públics.

Alzira celebra el Dia Internacional del Llibre.

Entre els actes commemoratius, l’alcalde, Diego Gómez i la regidora de Cultura, Aida Ginestar han inaugurat la decoració de la columna interior de la Biblioteca Municipal, feta per les mares i pares del Col·legi Públic d’Educació Especial Carmen Picó i d’ADISPAC.

Al mateix temps, també s’han presentat a la Biblioteca els cartells de cites i fragments de cites que es repartiran per aquest edifici i per la Casa de la Cultura amb l’objectiu de cridar l’atenció dels lectors.

La Directora de la Biblioteca, Asun Perepérez, ha destacat la importància del Dia del Llibre i ha explicat les diverses activitats que la Biblioteca du a terme.

Per altra banda, les persones assistents s’han traslladat a la casa de la Cultura per a obrir al públic l’Arbre dels Llibres, per al qual s’ha utilitzat un arbre que va caure en una tempesta a la Murta.

L’alcalde ha avançat els pròxims esdeveniments que tindran lloc els pròxims dies a la ciutat.

