Alzira celebra el Dia Internacional del Medi Ambient amb diferents activitats

Se celebra demà 5 de juny a la plaça de les Lletres Valencianes

Alzira, 4 de juny de 2018.- L’Ajuntament d’Alzira, des de les Regidories d’Educació i Infància i Agricultura i Medi Ambient, ha programat diferents activitats per a commemorar el Dia Internacional del Medi Ambient que se celebra demà.

Les activitats es duran a terme a la Plaça de les Lletres Valencianes al llarg de la vesprada de demà, 5 de juny, des de les 17.30 hores fins les 19.30 hores. Es tracta d’activitats lúdiques i didàctiques de quatre tallers per a totes les edats, una exposició fotogràfica i una xarrada informativa sobre el reciclatge. Estos tallers afavoriran la cooperació, la convivència i l’aprenentatge de tots i totes els participants.

El regidor de Medi Ambient, Pep Carreres, ha destacat: “La celebració del Dia Internacional del Medi Ambient servix per a sensibilitzar i conscienciar que existix un problema pendent en el nostre planeta i que les societats mitjançant informació, activitats i accions hem de resoldre. La celebració d’este dia ens dóna l’oportunitat d’informar la ciutadania i canviar la conducta tant de les persones com de les col·lectivitats i les empreses des de la responsabilitat en la millora i conservació del nostre entorn”.

Per la seua banda, el regidor d’Educació i Infància, Pepe Grau, asegura que “Hem programat diferents tallers dirigits a gent de totes les edats, però especialmet per a xiquets i xiquetes que esperem que ens servisquen per tal de difondre este missatge mitjançant els jocs”.

L’objectiu principal d’este dia és sensibilitzar la població de la importància del medi ambient i que som les persones els principals agents actius del desenvolupament sostenible i equitatiu. A més, també es vol promoure un paper fonamental en les comunitats en el canvi d’actitud al voltant dels temes ambientals i un medi ambient sostenible, la qual cosa garantirà que les persones disfrutem d’un futur més segur, net i pròsper.