Alzira celebra diferents actes per commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano

Al riu Xúquer ha tingut lloc una cerimònia en record a les víctimes gitanes de l’holocaust nazi.

Alzira ha commemorat el Dia Internacional del Poble Gitano i ho ha fet amb diferents activitats que han tingut com a objectiu recordar la seua història, valorar les seues aportacions a la construcció de la societat i garantir els seus drets com a ciutadans i ciutadanes.

Les commemoracions han arrancat amb un acte institucional a l’Ajuntament d’Alzira , on ha tingut lloc la lectura d’un manifest.

Tot seguit s’ha col·locat la bandera del poble gitano al hall d’alcaldia de l’Ajuntament, i ja al riu xúquer ha tingut lloc la cerimònia en record a les víctimes gitanes de l’holocaust nazi al riu Xúquer.

Aquesta és la segona edició de la commemoració del Poble Gitano que es celebra a Alzira. Les activitats han estat organitzades per una comissió formada per personal tècnic de l’equip de l’Àrea de Serveis Socials i Innovació Social del CPC, personal tècnic del projecte RIU del Centre de Salut Pública d’Alzira i FISABIO i la ciutadania tant gitana com d’altres cultures vinculada al projecte.