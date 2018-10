Alzira celebra la seua 30ª edició de Premis Literaris

Connect on Linked in

Més de 240 originals han sigut presentats

Els 30º Premis Literaris s’han tancant amb un rècord historic de participació amb la recepció de 242 originals, xifra que confirma l’expectació que desperta aquest certamen.

Mitjançant la realització dels premis literaris es busca justificar la recuperació de la cultura

Enguany s’han incorporat novetats per als 30º Premis Literaris Ciutat d’Alzira.

38 comerços es sumaran amb la campanya “aparadors literaris”, que proposa un a ruta literaria d’aparadors que repassen les novel·les guanyadores del Premi Literari Ciutat d’Alzira i a més comptaran amb bosses de tela amb un disseny especial i lligat al foment dels llibres per a obsequiar als seus clients.

A més, els hostalers es sumaran realizant un menú literari amb plats que juguen amb els títols de les novel·les guardonades en aquests anys. Els clients que tasten un d’aquests menús s’emportaran de regal un llibre obsequi de la Fundació Bromera per al Foment de la lectura.

Amb la col·laboració nombrada per Gonçal López no només es realitzaran les jornades habituals de “Trenta anys de cultura per a canviar el món” sinó que a més es realitzaran activitats noves com el taller infantil “ Un mocador pirata” sobre la novela de Ximo Cerdà o la projecció de l’adaptació cinematográfica de “m’esperaràs” de Carles Alberola.