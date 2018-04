Alzira celebra una xerrada i exhibició d’halterofília per al foment de l’esport

Print This Post

Alzira, 25 d’abril 2018.- Dijous, 26 d’abril, de 10.30 a 11.30 hores tindrà lloc a la Casa de la Cultura una xerrada per part de Mónica Carrió Esteban sobre halterofília. Està dirigida a 100 xiquets i xiquetes en edat escolar del col•legi Nostra Senyora del Carme de Bétera. En la xerrada exposarà la història de l’halterofília, els moviments esportius bàsics, el funcionament de les competicions i les edats de pràctica, entre d’altres qüestions.

A continuació, es desplaçaran al gimnàs Municipal Julián Perea on, d’11.45 a 13 hores, destacats halters com Mónica Carrió, Tomás Sanchis, Bernat Sanchis, Alba Sánchez, Santiago Sánchez, Luis González i Gema Peris participaran d’una exhibició. Explicaran els moviments d’arrancada i de dos temps, i es practicaran després en grups de 5 per a experimentar la dificultat tècnica dels exercicis.